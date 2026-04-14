Ήταν ένας ευφυής τρόπος της Porsche να ξεπεράσει τους κανονισμούς.

Ακόμα κι αν δεν έχεις οδηγήσει ποτέ χειροκίνητο αυτοκίνητο, πιθανότατα γνωρίζεις πώς φαίνεται και λειτουργεί ο λεβιές ταχυτήτων: νεκρά, όπισθεν, πρώτη, δεύτερη, τρίτη… Ωστόσο, μπορεί να μπερδευτείς αν δεις το γράμμα «G» σε ορισμένα παλαιότερα κιβώτια. Όπισθεν, G, πρώτη, δεύτερη… Τι σημαίνει αυτό; Στην πραγματικότητα, πρόκειται για συντομογραφία της γερμανικής λέξης gelände (έδαφος/terrain), και η Porsche ήταν από τους πρώτους κατασκευαστές που το χρησιμοποίησαν.

Το «G» εμφανίστηκε αρχικά στην Porsche 959, ένα αυτοκίνητο που συνδύαζε την ομορφιά και την ταχύτητα μιας 911 με δυνατότητες εκτός δρόμου, παρόμοιες με αυτές ενός αγωνιστικού ράλι. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς η 959 είχε αρχικά σχεδιαστεί για να συμμετάσχει στην κατηγορία Group B rally.

Ουσιαστικά, η έκδοση δρόμου έδειξε πώς θα ήταν μια Porsche 911 αν εξελισσόταν σε πλήρες supercar. Μάλιστα, η Porsche 959 ήταν το ταχύτερο αυτοκίνητο παραγωγής όταν κυκλοφόρησε στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Ωστόσο, αυτή η ισχύς και η ταχύτητα συνοδεύονταν από υψηλά επίπεδα θορύβου, με αποτέλεσμα να μην πληροί τους τότε κανονισμούς για τον θόρυβο διέλευσης.

Ένας από τους τρόπους με τους οποίους η Porsche αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα ήταν η σχέση «G», που σημαίνει gelände — δηλαδή «έδαφος». Πρόκειται ουσιαστικά για μια πολύ κοντή σχέση, ιδανική για κίνηση εκτός δρόμου, αλλά και χρήσιμη σε συνθήκες συχνής στάσης-εκκίνησης. Η 959 μπορούσε να αλλάξει από G απευθείας σε δεύτερη (η οποία στην πράξη λειτουργούσε ως τρίτη), κρατώντας χαμηλότερες στροφές και περνώντας έτσι τα τεστ θορύβου. Με λίγα λόγια, ήταν ένας ευφυής τρόπος της Porsche να ξεπεράσει τους κανονισμούς με πρωτοποριακή μηχανολογία.

Τι κάνει την Porsche 959 τόσο ξεχωριστή;

Το «G» στο κιβώτιο είναι μόνο μία από τις πολλές καινοτομίες που έκαναν την Porsche 959 μπροστά από την εποχή της. Επηρέασε σημαντικά τον σχεδιασμό και τις επιδόσεις των supercars για τις επόμενες δεκαετίες. Αν και σχεδιάστηκε αρχικά ως αγωνιστικό για το Group B, ήταν γεμάτη τεχνολογίες που δεν ήταν καθόλου συνηθισμένες τη δεκαετία του 1980 — ακόμα και σήμερα, κάποια αυτοκίνητα φαίνεται να την «φτάνουν».

Το αμάξωμά της κατασκευαζόταν από Kevlar και αλουμίνιο, τα ελαστικά διέθεταν αισθητήρες πίεσης, ενώ η ανάρτηση ήταν υδραυλική και χαμήλωνε αυτόματα το αυτοκίνητο σε υψηλές ταχύτητες. Η φιλοσοφία της δεν βασιζόταν απλώς στην ωμή δύναμη, αλλά στην έξυπνη τεχνολογία.

Η ξεχωριστή σχεδίαση και οι επιδόσεις της τράβηξαν την προσοχή πολλών διασήμων, μεταξύ των οποίων και ο Bill Gates, γνωστός για την αγάπη του στην τεχνολογία. Ωστόσο, η 959 ήταν απαγορευμένη στις ΗΠΑ, και οι τελωνειακές αρχές κατέσχεσαν το εισαγόμενο αυτοκίνητό του, καθώς δεν είχε πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα αμερικανικά πρότυπα ασφάλειας και εκπομπών.

Η Porsche αρνήθηκε να παραχωρήσει τέσσερα αυτοκίνητα για δοκιμές πρόσκρουσης στην National Highway Traffic Safety Administration, λόγω του υψηλού κόστους και της πολυπλοκότητας κατασκευής τους. Ο Gates πλήρωνε πρόστιμο 28 δολαρίων την ημέρα, αρνούμενος να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο, συγκεντρώνοντας τελικά 133.000 δολάρια σε πρόστιμα, μέχρι να εγκριθεί μέσω της τροποποιημένης εξαίρεσης «Show or Display».

πηγή: slashgear