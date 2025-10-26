Την επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη στο Καραϊσκάκης (1/11, 20:00), ενώ η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Παναιτωλικό στην OPAP Arena (2/11, 21:00).

Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ βάφτηκε στα ερυθρόλευκα.

Οι Πειραιώτες ήταν ξεκάθαρα ανώτεροι και επικράτησαν 2-0 της Ένωσης στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στο 33ο λεπτό ο Ελ Κααμπί, που έκανε πάρτι στην περιοχή της ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με εκτέλεση πέναλτι. Στο δεύτερο μέρος, οι ερυθρόλευκοι έπαιζαν μεν σε χαμηλότερη ταχύτητα, όμως κατάφεραν να “κλείσουν” το παιχνίδι. Ο Ταρέμι με το κεφάλι στο 67′ έκανε το 2-0, μετά από εκτέλεση φάουλ του Ποντένσε.

Στην βαθμολογία, ο Oλυμπιακός , ο οποίος πανηγύρισε την πρώτη νίκη σε ντέρμπι, είναι στη δεύτερη θέση με 19 πόντους στο -1 από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ. Στην 3η θέση με 16 βαθμούς η Ένωση.

Το ματς

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Τσικίνιο με τον Ταρέμι πίσω από τον Ελ Κααμπί, ενώ ο Νίκολιτς χρησιμοποίησε τον Καλοσκάμη αντί του Ελίασον στην δεξιά πλευρά, κοντά στον Γιόβιτς. Οι ερυθρόλευκοι από τα πρώτα κιόλας λεπτά επέβαλαν τον ρυθμό τους.

Στο 13′ ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη του καλή στιγμή, με κεφαλιά του Ελ Κααμπί που μπλόκαρε ο Στρακόσα. Οι ερυθρόλευκοι χτύπησαν ξανά τρία λεπτά αργότερα. Ο Ταρέμι συνδυάστηκε υπέροχα με τον Ελ Κααμπί, με τον Ιρανό να σηκώνει την μπάλα για τον Μαροκινό στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ. Ο τερματοφύλακας της Ένωσης είχε ξανά απάντηση.

Η ΑΕΚ έδειχνε νευρικότητα στις μεταβιβάσεις της και δεν μπορούσε να γίνει απειλητική. Μετά το 26ο λεπτό είχε κάποιες στιγμές στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού με τον Γιόβιτς. Την πρώτη φορά ο Σέρβος ήταν οφσάιντ, ενώ την δεύτερη κόπηκε από τον Ρέτσο.

Στο 31′ ο Ολυμπιακός μετουσίωσε την υπεροχή του. Ο Κοστίνια έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Ταρέμι πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, με την μπάλα να βρίσκει στο χέρι του Βίντα.

Ο Γερμανός διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Ελ Κααμπί ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Στρακόσα για το 1-0 στο 33′.Μέχρι και το φινάλε του πρώτου μέρους, ο Ολυμπιακός συνέχιζε να απειλεί.

Ο Μαροκινός στο 39′ είχε νέα καλή στιγμή, ενώ στο 42′ ήταν σειρά του Ποντένσε να γίνει επικίνδυνος με άστοχο σουτ, έπειτα από στρώσιμο του Ελ Κααμπί.

Η ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος μπήκε με διάθεση να κρατήσει περισσότερο και να κυκλοφορήσει την μπάλα. Έτσι, στο 54′ είχε μία τελική με εκτέλεση του Γιόβιτς εκτός περιοχής. Ωστόσο, δεν μπορούσε κάτι περισσότερο, καθώς δεν μπορούσε να… ματσάρει την ταχύτητα και την ένταση του Ολυμπιακού.

Στο 67′ ο Ολυμπιακός απλοποίησε τα πράγματα. Ο Ποντένσε από τα αριστερά εκτέλεσε φάουλ, ο Ταρέμι σηκώθηκε πίσω από τον νεοεισελθόντα Κουτέσα και με το κεφάλι έκανε το 2-0. Από εκεί και πέρα, ο Μεντιλίμπαρ έριξε στη μάχη και τον Ροντινέι, ενώ ο Νίκολιτς τοποθέτησε τον Πιερό, μαζί με τον Γιόβιτς.

Από εκεί και πέρα, τα τελευταία λεπτά ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα. Ο Ολυμπιακός με χαρακτηριστική άνεση διαχειριζόταν το παιχνίδι του, ενώ η ΑΕΚ από την πλευρά της δεν μπόρεσε να μπει μέσα στο παιχνίδι.

Η Ένωση είχε καλή στιγμή στο 90+1′, με τον Τζολάκη να διώχνει σουτ του Γκατσίνοβιτς στην κίνηση, ενώ λίγο αργότερα ο Πήλιος απείλησε από μακριά. Έτσι, το 2-0 παρέμεινε έως το φινάλε της αναμέτρησης.