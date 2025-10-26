Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Μάρκο Νίκολιτς, πάντως, θέλουν να δώσουν απαντήσεις μετά τις ήττες που γνωρίσαν εσχάτως οι ομάδες τους από τον ΠΑΟΚ.

Λίγες ημέρες μετά τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, Ολυμπιακός και ΑΕΚ τίθενται αντιμέτωποι στο Φάληρο, στο σπουδαιότερο παιχνίδι για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Έξι γκολ δέχθηκε ο Ολυμπιακός στο «Μονζουίκ» από την Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, έξι γκολ πέτυχε η ΑΕΚ επί της Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Καμία σύγκριση δεν τίθεται, φυσικά, για τη δυναμικότητα Ισπανών και Σκοτσέζων, ωστόσο τα αποτελέσματα ίσως έχουν επιπτώσεις στην ψυχολογία «ερυθρόλευκων» και «κιτρινόμαυρων», που τίθενται αντιμέτωποι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Μάρκο Νίκολιτς, πάντως, θέλουν να δώσουν απαντήσεις μετά τις ήττες που γνωρίσαν εσχάτως οι ομάδες τους από τον ΠΑΟΚ, με συνέπεια να πέσουν από την κορυφή.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 και θα προβληθεί από το CS1HD.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League: