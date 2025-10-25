Η ποιότητα ζωής στη τρίτη ηλικία δεν είναι τύχη αλλά αποτέλεσμα επιλογών που κάνουμε σήμερα.

Η τρίτη ηλικία μπορεί να αποτελέσει μια περίοδο με αξιοπρεπή ποιότητα ζωής, αρκεί να τη φροντίσουμε έγκαιρα.

Όπως αναφέρει το nutrihow, η διατροφή, η άσκηση και η πρόληψη παίζουν καθοριστικό ρόλο στο πώς θα γεράσουμε, σωματικά και ψυχικά.

Με την πάροδο των ετών, ο οργανισμός αλλάζει. Η γεύση και η όσφρηση εξασθενούν -1 στους 4 ανθρώπους δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τις βασικές γεύσεις-.

Η λύση; Ενισχυτικά γεύσης όπως βότανα, μπαχαρικά, σκόρδο, λεμόνι και ντομάτα μπορούν να κάνουν τα πιάτα απολαυστικά χωρίς υπερβολικό αλάτι.

Το έντερο γίνεται πιο «τεμπέλικο», οδηγώντας σε δυσκοιλιότητα — όμως φυτικές ίνες, επαρκή ενυδάτωση και λίγη κίνηση καθημερινά μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Η στοματική υγεία, η δυσκολία στη μάσηση και η χρήση φαρμάκων συχνά επηρεάζουν την πρόσληψη τροφής, όπως και η ψυχολογία ή η μοναξιά.

Η πρωτεΐνη, το «κλειδί» της υγιούς γήρανσης

Οι ηλικιωμένοι χρειάζονται περισσότερη πρωτεΐνη -τουλάχιστον 1-1.2g ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα-, ή και περισσότερο σε ασθένεια.

Η έλλειψή της οδηγεί σε σαρκοπενία, απώλεια μυών και αυξημένο κίνδυνο αναπηρίας ή πτώσεων. Η λύση;

Συνδυασμός άσκησης (αντιστάσεων & αερόβιας) και πλούσιας πρωτεϊνικής διατροφής:

• Αυγά, γαλακτοκομικά, ψάρι, κοτόπουλο, όσπρια, ξηροί καρποί.

• Μικρά σνακ όπως γιαούρτι με ξηρούς καρπούς, τόνος σε σαλάτα ή φασόλια με δημητριακά ολικής.

Μην ξεχνάς τα οστά και την ενυδάτωση

Η βιταμίνη D και το ασβέστιο είναι θεμελιώδη για γερά οστά, ενώ η Β12 προλαμβάνει κόπωση, αδυναμία και πτώσεις.

Παράλληλα, η ενυδάτωση είναι κρίσιμη — τουλάχιστον 8 ποτήρια υγρών την ημέρα, ειδικά για άτομα που δεν νιώθουν έντονα τη δίψα.

Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά

Η ισορροπημένη διατροφή δεν χρειάζεται να είναι πολυτέλεια.

Μερικά παραδείγματα απλών, ελληνικών και οικονομικών γευμάτων:

Σαρδέλες ψητές με χόρτα και ψωμί ολικής

Μπριάμ με φέτα

Φασολάδα με σαλάτα αγγουροντομάτα

Μοσχάρι με ρύζι και σαλάτα

Χταπόδι με μακαρονάκι και λαχανικά

Η ποικιλία, η οργάνωση των γευμάτων και η κοινωνικοποίηση γύρω από το φαγητό είναι εξίσου σημαντικές με τα θρεπτικά συστατικά.

Η ποιότητα ζωής στα 70 δεν εξαρτάται από την τύχη αλλά από τις επιλογές που κάνεις σήμερα.

Φρόντισε τον εαυτό σου τώρα, για να γεράσεις δυνατά, αυτόνομα και γεμάτος ενέργεια.