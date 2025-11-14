Το πολυδιαφημισμένο ανθρωποειδές AI ρομπότ της Ρωσίας έπεσε στη σκηνή κατά την πολυαναμενόμενη παρουσίασή του.

Ένα ανθρωποειδές AI ρομπότ, γνωστό ως AIDOL, σκόνταψε και έπεσε κατά τη διάρκεια της πολυαναμενόμενης πρώτης εμφάνισής του, σε τεχνολογική έκθεση στη Μόσχα.

Υπό τους ήχους του soundtrack της ταινίας «Rocky», το ρομπότ ανέβηκε στη σκηνή, συνοδευόμενο από δύο άτομα, σε μια αίθουσα γεμάτη από δημοσιογράφους που έσπευσαν να παρακολουθήσουν το ντεμπούτο «του πρώτου ανθρωπόμορφου ρομπότ της Ρωσίας με τεχνητή νοημοσύνη».

Ωστόσο, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το ρομπότ στην προσπάθειά του να κουνήσει το δεξί του χέρι, σκόνταψε και έπεσε στη σκηνή με το πρόσωπο.

Οι δύο άνδρες που συνόδευαν το ρομπότ έσπευσαν να το σύρουν εκτός σκηνής, ενώ άλλα μέλη του προσωπικού προσπάθησαν να τραβήξουν μια μαύρη κουρτίνα για να καλύψουν το... φιάσκο.

Το ρομπότ, γνωστό ως AIDOL, δημιουργήθηκε από μια ρωσική εταιρεία που φέρει το ίδιο όνομα, η οποία καταχωρήθηκε τον Αύγουστο. Πριν από την παρουσίαση, ο Βλαντίμιρ Βιτούχιν, διευθύνων σύμβουλος της AIDOL, είχε δηλώσει ότι το αυτόνομο ρομπότ είναι σε θέση να εκτελεί τρεις βασικές εργασίες: κίνηση, χειρισμό αντικειμένων και επικοινωνία.

Μετά την ... πτώση ο Βιτούχιν δήλωσε ότι πιθανώς ήταν αποτέλεσμα διακύμανσης της τάσης και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού, και πρόσθεσε: «Σίγουρα όλοι το λυπήθηκαν, και αυτή είναι μια από τις λειτουργίες του - να προκαλεί συμπάθεια», πρόσθεσε, σύμφωνα τη Moscow Times.

