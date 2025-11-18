Πώς διαμορφώνονται ο εσωκομματικός χάρτης- Ποιες συμμαχίες αναδιατάσσονται- Πώς κινούνται οι «προεδρικοί» και πώς οι «δελφίνοι».

Μπορεί το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να είναι αρκετά μακριά, για την ακρίβεια δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα ο χρόνος, ωστόσο, όπως λέει και μια λαϊκή παροιμία, «των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν». Τι σημαίνει αυτό; Πως οι διάφορες ομάδες και υποομάδες προετοιμάζονται για τη μάχη του συνέδριου, δηλαδή τη μάχη των περίφημων κομματικών κουκιών. Που δεν είναι άλλη από τη σύνθεση της νέας Κεντρικής Επιτροπής που θα προκύψει από το συνέδριο και ακολούθως το Πολιτικό Συμβούλιο, που είναι και το σημαντικότερο Όργανο του κόμματος. Κατά πολλούς σημαντικό ρόλο στο κλίμα του συνεδρίου θα παίξουν οι δημοσκοπήσεις το διάστημα που θα διεξαχθεί. Επιπλέον ενδέχεται η περιρρέουσα συνεδριακή ατμόσφαιρα να επηρεαστεί και από το γεγονός ότι μπορεί να συμπέσει ο χρόνος του συνεδρίου με την ανακοίνωση του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα.

Την πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης θα αξιοποιήσει ο Ανδρουλάκης

Η πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη θα επιδιώξει να αξιοποιήσει την πολυδιάσπαση των δυνάμεων στην εσωκομματική αντιπολίτευση, ιδίως μεταξύ Παύλου Γερουλάνου και Χάρη Δούκα, αλλά και την (όψιμη;) διαφωνία του δημάρχου Αθηναίων με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη.

Στο επιτελείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ εκτιμάται ότι μπορεί να ελέγξει περίπου το 60% των συνέδρων. Στη βάση αυτή οι πληροφορίες από την Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν ότι αυτό θα γίνει με μια σειρά από συμμαχίες. Όπως για παράδειγμα η στρατηγική συμφωνία που έχει με την Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία στις εσωκομματικές εκλογές είχε ποσοστά της τάξεως του 20%. Προφανώς θα πρέπει να γίνει μια καλή συνεννόηση προκειμένου η κυρία Διαμαντοπούλου να εκλέξει δικά της στελέχη στην Κεντρική Επιτροπή, μεταξύ αυτών η Χαρά Κεφαλίδου, ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, η Βαγγελιώ Σχοιναράκη κ.α.

Συνεργασία που θα αποτυπωθεί στο συνέδριο έχει το προεδρικό μπλοκ και με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Παύλο Χρηστίδη, ο οποίος έχει τη δική του επιρροή στη βάση του κόμματος.

Τα οργανωτικά στελέχη του κ. Ανδρουλάκη (Ηρακλής Δρούλιας, Γιώργος Καραμπιώτης, Κώστας Παπαδημητρίου, Νίκος Δασκαλάκης κ.α.) θα επιδιώξουν να αξιοποιήσουν και τη στήριξη που απολαμβάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από μια σειρά βουλευτές, όπως είναι ο Δημήτρης Μάντζος, ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Μανώλης Χνάρης, ο Τάσος Νικολαϊδης, η Κατερίνα Καζάνη, η Ελένη Βατσινά, η Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Δημήτρης Μπιάγκης, Γιάννης Τσίμαρης, η Ράνια Θρασκιά, ο Πέτρος Παππάς κ.α.

Εκκρεμεί, τέλος, μια διεξοδική συζήτηση του κ. Ανδρουλάκη με τον γραμματέα του κόμματος Ανδρέα Σπυρόπουλο, ο οποίος γνωρίζει όσο λίγοι την ανθρωπογεωγραφία του ΠΑΣΟΚ και ήταν δίπλα στον κ. Ανδρουλάκη σε όλες τις μάχες που έχει δώσει εδώ και πολλά χρόνια.

Η ξεκάθαρη πλατφόρμα Δούκα -και ο ...Χριστοδουλάκης

Στο στρατόπεδο του Χάρη Δούκα έχει τεράστια σημασία το αν θα υπάρξει οριστικό ρήγμα με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο οποίος είναι αυτός που διατηρεί έναν πανίσχυρο κομματικό μηχανισμό σε όλη την Ελλάδα και τον οποίο είχε «διαθέσει» στον κ. Δούκα στις εσωκομματικές εκλογές για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Αν οι δυο πλευρές πάνε ξεχωριστά τότε θα πρέπει ο δήμαρχος Αθηναίων να βρει τα πρόσωπα εκείνα που θα αναπληρώσουν το κενό που θα δημιουργηθεί σε οργανωτικό επίπεδο, πολύ περισσότερο αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι και η Τόνια Αντωνίου, με εξίσου καλή γνώστη των κομματικών μηχανισμών, συνομιλεί προνομιακά τόσο με τον κ. Χριστοδουλάκη όσο και με τον κ. Γερουλάνο. Τα πιο ισχυρά κομματικά χαρτιά, πάντως, για τον κ. Δούκα αποτελούν τα δίκτυα που έχει δημιουργήσει σε κάθε νομό, μέσω και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και το γεγονός ότι έχει ξεκάθαρη πολιτική πλατφόρμα περί προοδευτικών συνεργασιών αλλά και μετώπου με την ΝΔ. Η πλατφόρμα του συμβάλει και στην σταθερή επαφή που διατηρεί με την κίνηση «Ανανεωτική Αριστερά» που ηγείται ο Θόδωρος Μαργαρίτης κλπ.

Στρατηγικό ρόλο θα έχει ο Χρήστος Πρωτόπαππας, ενώ έχει σημασία τι στάση θα κρατήσουν μια σειρά βουλευτές που τον είχαν στηρίξει στις προεδρικές εκλογές και οι οποίοι φαίνεται εσχάτως να κοιτούν και προς άλλες πλευρές. Όπως είναι ο Οδυσσέας Κωνσταντίνοπουλος και η Χριστίνα Σταρακά που είναι πλέον πολύ κοντά με τον Παύλο Γερουλάνο, η Λίτσα Λιακούλη που συνομιλεί και με την Άννα Διαμαντοπούλου, ο Απόστολος Πάνας, η Νάντια Γιαννακοπούλου που εσχάτως δεν φείδεται καλών λόγων για τον κ. Ανδρουλάκη κ.α.

Με άλλα λόγια, θα έχει ενδιαφέρον αν θα αναθερμανθεί η συμμαχία Δούκα- Χριστοδουλάκη ή αν ο τελευταίος θα επιδιώξει στο συνέδριο να κάνει επίδειξη προσωπικής δύναμης, πολύ περισσότερο όταν οι πληροφορίες τον εμφανίζουν να έχει γνωστοποιήσει σε κομματικές συσκέψεις ότι όταν τεθεί θέμα ηγεσίας ο ίδιος θα είναι υποψήφιος πρόεδρος.

Το μεγάλο στοίχημα για τον Γερουλάνο

Το συνέδριο θα είναι και ένα μεγάλο στοίχημα για τον κ. Γερουλάνο, ο οποίος κατά πολλούς εμφανίζεται ή και λειτουργεί ως εν αναμονή αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Έχει πυκνώσει τις επαφές του με μεσαία στελέχη από όλη την Ελλάδα, συνομιλεί με αρκετούς βουλευτές αλλά και με ευρωβουλευτές (Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου) και αναπτύσσει ξεχωριστή πολιτική πλατφόρμα, παίρνοντας συνεχώς αποστάσεις από τον κ. Ανδρουλάκη. Κεντρικό ρόλο σε οργανωτικό επίπεδο στο σύστημα του Παύλου Γερουλάνου έχει ο πρώην γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ Κώστας Πανταζής, η Έφη Χαλάτση κ.α. Γνώστες των κοινοβουλευτικών διαδρόμων εμφανίζουν, τέλος, τον Μιχάλη Κατρίνη, χωρίς να χάνει την πολιτική του αυτονομία, να έχει ενταχθεί στον κύκλο των (νέων) συνομιλητών του κ. Γερουλάνου.