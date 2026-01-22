Γιώργος Παπανδρέου και Κωνσταντίνος Τασούλας συμφώνησαν ότι σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς η Ελλάδα πρέπει να επιδείξει σοβαρότητα, νηφαλιότητα και προσαρμοστικότητα.

Με ένα μπουκάλι Τεντούρα Αχαΐας- το παραδοσιακό ηδύποτο της Πάτρας - μπήκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Γιώργος Παπανδρέου για να συναντήσει τον Κ. Τασούλα.

Η συζήτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του πρώην πρωθυπουργού κράτησε πάνω από μιάμιση ώρα με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στις ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις μετά την πρόθεση Τραμπ να φτιάξει ιδιωτικό ΟΗΕ και να πλαγιοκοπήσει ΝΑΤΟ και Ευρώπη.

Ο κ. Παπανδρέου ζήτησε η Προεδρία να θέσει υπό την αιγίδα της τη διοργάνωση του Circle the Med Forum που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο, κάτι που ο κ. Τασούλας έκανε αποδεκτό.

Λ.Ι