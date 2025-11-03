Η επιστολή του διευθύνοντα συμβούλου που ...παράπεσε και δεν είδε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Γνώριζαν εδώ και πάνω από δυο μήνες Κυριάκος Μητσοτάκης και Κωστής Χατζηδάκης για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ-και μάλιστα υπερθεμάτιζαν! Αυτό, άλλωστε, φαίνεται και από το γεγονός ότι η απόφαση υλοποιείται πλήρως από το πρωί σήμερα για την Αττική και τις μεγάλες πόλεις και απλώς αναστέλλεται για τρεις μήνες στην επαρχία.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μάλιστα είχε ενημερωθεί από τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ και με μέιλ, το οποίο φαίνεται να ...παράπεσε, με αποτέλεσμα το Μαξίμου να μην είναι ενήμερο απλώς για τις λεπτομέρειες και το χρόνο ανακοίνωσης του κλεισίματος.

ΥΓ: Από τα ΕΛΤΑ, πάντως, λένε πως μέιλ στάλθηκε και στον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Δημήτρη Παπαστεργίου. Αν όντως αυτό συμβαίνει ...παράπεσε και αυτό;

Β.Σκ.