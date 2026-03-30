Η ενότητα, η συσπείρωση και η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου δεν είναι πολυτέλεια, αλλά επιτακτική πολιτική προτεραιότητα και αναγκαιότητα. Οι αποφάσεις που έχουμε μπροστά μας είναι καθοριστικές και τα αποτελέσματά τους θα κρίνουν όχι μόνο τη φυσιογνωμία του προοδευτικού χώρου, αλλά και την πορεία της χώρας συνολικά.

Οι καιροί απαιτούν καθαρές κουβέντες. Σήμερα, η ελληνική κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κυβερνητική πολιτική που διευρύνει τις ανισότητες και εντείνει τη φτωχοποίηση. Η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια πιέζουν ασφυκτικά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενώ το κοινωνικό κράτος αποδυναμώνεται συστηματικά. Η δημόσια υγεία και παιδεία υποβαθμίζονται, τα εργασιακά δικαιώματα συρρικνώνονται και η καθημερινότητα γίνεται ολοένα πιο δύσκολη για τους πολίτες.

Την ίδια στιγμή, η διαφάνεια και η λογοδοσία υποχωρούν, τα σκάνδαλα πληθαίνουν και η διαπλοκή και η διαφθορά αποτελούν καθεστώς. Όλα αυτά συμβαίνουν με την εμπλοκή της κυβέρνησης, με φαρδιά πλατιά την υπογραφή της.

Ο αντίπαλος είναι σαφής, τόσο ιδεολογικά όσο και πολιτικά: είναι η ΝΔ, η δεξιά και η συντηρητική πολιτική της. Στη βάση αυτή, δεν χωρούν αναβλητικές συμπεριφορές, καθότι ο μοναχικός δρόμος και η στάση αναμονής είναι επιλογή που δουλεύει υπέρ της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη. Απαιτείται, λοιπόν, δυναμική απάντηση με συγκροτημένη προοδευτική κυβερνητική πρόταση για να δώσει τέλος στα αδιέξοδα που βιώνει η ελληνική κοινωνία.

Η στιγμή για τις μεγάλες αποφάσεις είναι τώρα. Όχι μετά τις εκλογές και όχι υπό την πίεση των συσχετισμών της επόμενης ημέρας. Πρέπει αν στείλουμε ένα καθαρό μήνυμα στην κοινωνία: ότι ο προοδευτικός χώρος, οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να συνεννοηθούν, να συνεργαστούν και να κυβερνήσουν με κοινές αρχές, αξίες και πρόγραμμα, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

Έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα σύγκλισης σε κρίσιμα ζητήματα: στην υπεράσπιση του κράτους δικαίου, στη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, στην προστασία της πρώτης κατοικίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Εξίσου σημαντικό είναι ότι οι κοινωνικές αναφορές των προοδευτικών δυνάμεων συναντώνται και εκτός Κοινοβουλίου: στα συνδικάτα, στους επιστημονικούς φορείς, στην αυτοδιοίκηση και στους κοινωνικούς αγώνες για δημοκρατία και δικαιοσύνη.

Βεβαίως, η προοδευτική συνεννόηση προϋποθέτει μια άμεση, οργανωμένη, θεσμική και ισότιμη διαδικασία διαλόγου. Μια διαδικασία ανοιχτή με κρίσιμους άξονες διαβούλευσης την οικονομία, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την εργασία, την υγεία, την παιδεία, το κοινωνικό κράτος, την ενέργεια, την πράσινη μετάβαση, το περιβάλλον, τη δημοκρατία και τους θεσμούς. Και αυτή η συζήτηση οφείλει να γίνει σε ανοιχτό κοινό τραπέζι διαλόγου, και όχι περιορισμένη στα στενά όρια εσωκομματικών διαδικασιών, όπως αυτά ενός κομματικού συνεδρίου.

Η κοινωνία απαιτεί λύσεις, συνεργασίες και προοπτική. Έχουμε μπροστά μας μια ιστορική ευθύνη: τη διαμόρφωση ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, όχι ως θεωρητικό σχήμα, αλλά ως συγκεκριμένη πολιτική, προγραμματική επιλογή, που θα δώσει απαντήσεις υπέρ της κοινωνικής πλειονότητας. Δεν πρέπει να αφήσουμε την ευκαιρία να χαθεί. Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στην απαίτηση των δημοκρατικών και προοδευτικών πολιτών και να κάνουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη-ΝΔ παρελθόν.

(Ο Δημήτρης Καλαματιανός είναι Βουλευτής Ηλείας, Γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ)