Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Opinions

Περί νέων κομμάτων και άλλων δαιμονίων

Image of Γιάννης Πανούσης Γιάννης Πανούσης
Περί νέων κομμάτων και άλλων δαιμονίων
«Όλα είναι ατμός», έλεγε ο Θανάσης Βέγγος σε μια παλιά ελληνική ταινία.

Το καλό ανέκδοτο δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται πολύ συχνά

‘Αλμπερτ Α’ι’νστάιν

Η πολιτική ραστώνη, η κοινωνική κόπωση, ο υπερκορεσμός ειδήσεων με φήμες και διαρροές δεν γεννούν ηγέτες αλλά εικονολάτρεις. Ζούμε με αντανακλάσεις της εικαζόμενης αλήθειας των γεγονότων κι όχι με την πραγματικότητα.

Σε μία εποχή που το αίτημα για Ειρήνη καθίσταται όλο και πιο επίκαιρο,αφού ο πόλεμος εμφανίζεται σαν ‘διορθωτής’ του διεθνούς δικαίου[sic],οι εγχώριοι πολιτικοί εξακολουθούν να ασχολούνται μόνο με ‘τα μικρά’ και τα ιδιοτελή, άλλοι έχοντας προσβληθεί από ‘ηθικό μιθριδατιισμό’ [Κ.Θεολόγου] κι άλλοι αισθανόμενοι ασφαλείς μόνον όταν κινούνται εντός της κλίκας των ‘γνωρίμων΄ [Γ.Κοντογιώργης].

Ο παλιός πολιτικός κόσμος έχει παρέλθει [ίσως και να έχει πεθάνει]μαζί με τους παλιούς πολιτικούς, οι νέοι ‘τόποι εξουσίας’ [Ανδρ. Γιαννόπουλος] δεν είναι πλέον οι γνωστοί [βουλή, κόμματα, πλατείες], αλλά η μοίρα των ανθρώπων και των λαών παίζεται σε κλειστά συστήματα και κέντρα εκτός δημοκρατικού ελέγχου.

Κι όμως οι δικοί μας πολιτικοί, αφού χόρτασαν τα μπάνια τους [όχι αυτά του λαού, αλλά τα άλλα των κότερων], ξανάρχισαν τις δίκοπες δηλώσεις και τους πολυσήμαντους [;] χρησμούς. Πολλές φορές αμφιβάλλω αν και οι ίδιοι κατανοούν τι είναι αυτά που λένε. Σ’ ένα ευρωπαϊκό και διεθνές αβέβαιο περιβάλλον εμείς περιβαλλόμαστε από ‘ασταθείς εαυτούς’ που δεν ξέρουν που πατάνε και που πάνε.

Μερικοί επειδή κραδαίνουν το πολιτικό όπλο[;] των δημοσκοπήσεων δεν φαίνεται να καταλαβαίνουν ότι οι σφαίρες μπορεί να χτυπήσουν τους[πρώην]συντρόφους τους ή το περίστροφο να εκπυρσοκροτήσει στα χέρια τους. Ορισμένοι κάνουν καριέρα υπονομεύοντας τον αρχηγό του κόμματός τους, χωρίς να διακινδυνεύουν να φύγουν και να ζητήσουν αυτόνομα την ψήφο των οπαδών τους. Οι πλέον καιροσκόποι περιμένουν να ιδρυθούν τα νέα κόμματα για να μετακομίσουν εκεί [αν εκλέγονται ευκολότερα].

Όλα fake κι άπαντες ξευτόμαγκες.

Χρειαζόμαστε νέο θεωρητικό πλαίσιο διαφανούς και λογοδοτούσας διακυβέρνησης, νέες ιδεολογικές συντεταγμένες χωρίς μάγους-καθοδηγητές και οραματιστές-δημαγωγούς, νέους άφθαρτους πολιτικούς.

Δυστυχώς στην Ελλάδα θαυμάζουμε ή καταδικάζουμε ‘πρόσωπα’ κι όχι πολιτική ηθική και θεσμικές πρακτικές και εξακολουθούμε να πιστεύουμε στα θαύματα και στον από μηχανής[του κατεστημένου;] θεό, που θα εξαγνίσει εμάς για τα δικά του αμαρτήματα[sic].

Φοβάμαι ότι ουδείς είναι έτοιμος για αξιακό αναστοχασμό και προτιμούν όλοι να μετράνε κομματικά οφέλη [κάτι σαν μικροπωλητές ψευδαισθήσεων].

ΥΓ: ’Όλα είναι ατμός’, έλεγε ο Θανάσης Βέγγος σε μια παλιά ελληνική ταινία.

Στη χώρα μας ‘όλα είναι ηθελημένη αυταπάτη’, οπότε άπαντες, δρώντες και απενεργοποιημένοι, κολυμπάμε μαζί στο παράλληλο σύμπαν της χαμένης Ατλαντίδας [της Αριστεράς και της Δημοκρατίας για όλους] χωρίς σωσίβιο και δίχως νησί στον ορίζοντα.

Καλό φθινόπωρο.

(Ο Γιάννης Πανούσης είναι καθηγητής εγκληματολογίας, πρώην υπουργός)

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν
Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

«Μαύρο» το πρώτο επτάμηνο για το ΕΣΥ - «Αιμορραγία» από τις παραιτήσεις (Πίνακες)

«Μαύρο» το πρώτο επτάμηνο για το ΕΣΥ - «Αιμορραγία» από τις παραιτήσεις (Πίνακες)

Η διατροφή που πρέπει να ακολουθήσετε αν υπάρχει Αλτσχάιμερ στην οικογένειά σας

Η διατροφή που πρέπει να ακολουθήσετε αν υπάρχει Αλτσχάιμερ στην οικογένειά σας

Πότε οι άφθες μπορούν να υποδηλώνουν υποψία καρκίνου

Πότε οι άφθες μπορούν να υποδηλώνουν υποψία καρκίνου

Μέχρι πόσες φορές το χρόνο μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας για να μη θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας

Μέχρι πόσες φορές το χρόνο μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας για να μη θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

NETWORK

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ienergeia.gr
Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Τι ΔΕΝ θα έχει το «καλάθι» του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Γιάννης Τριήρης: Τι ΔΕΝ θα έχει το «καλάθι» του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

ienergeia.gr
Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

ienergeia.gr
Η διατροφή που πρέπει να ακολουθήσετε αν υπάρχει Αλτσχάιμερ στην οικογένειά σας

Η διατροφή που πρέπει να ακολουθήσετε αν υπάρχει Αλτσχάιμερ στην οικογένειά σας

healthstat.gr
Πότε οι άφθες μπορούν να υποδηλώνουν υποψία καρκίνου

Πότε οι άφθες μπορούν να υποδηλώνουν υποψία καρκίνου

healthstat.gr
Γ.Γεραπετρίτης: Υπό οποιαδήποτε συνθήκη, η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων

Γ.Γεραπετρίτης: Υπό οποιαδήποτε συνθήκη, η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων

ienergeia.gr
«Μαύρο» το πρώτο επτάμηνο για το ΕΣΥ - «Αιμορραγία» από τις παραιτήσεις (Πίνακες)

«Μαύρο» το πρώτο επτάμηνο για το ΕΣΥ - «Αιμορραγία» από τις παραιτήσεις (Πίνακες)

healthstat.gr