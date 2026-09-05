Μείωση φόρων στους αγρότες και μείωση στα τεκμήρια ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ.
«Μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τα κριτήρια του κύκλου των εργασιών και του αριθμού προσωπικού. Ωφελούνται πάνω από 155.000 επαγγελματίες.
Από το 2027 μειώνουμε την προκαταβολή του φόρου από 55% σε 50%
Ολοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δίνουν μικρότερο φόρο εισοδήματος από το 2027», ανέφερε.
Η μείωση φόρου για τους αγρότες αφορά σε αφορολόγητο στις 20.000 ευρώ. Η παρέμβαση αφορά σχεδόν 50.000 παραγωγούς.
Επιχειρήσεις - Τα νέα μέτρα
- Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος στην Περιφέρεια (Φορολογικό έτος 2026)
- Μείωση 50% σε Αττική το 2028 και κατάργηση το 2029
- Παράδειγμα: επιχείρηση λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη
- Πλήρωνε 1.600€, από το 2027 πληρώνει 0€