Κατά τη συνέντευξη Τύπου, που φιλοξενήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες του φετινού προγράμματος.

Με κεντρικό θέμα «Το σοκ του νέου» θα πραγματοποιηθεί το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όπως ανακοίνωσε ο ιδρυτής και πρόεδρος της διοργάνωσης Συμεών Τσομώκος, παρουσιάζοντας την ατζέντα του συνεδρίου σε εκπροσώπους του Τύπου, συνοδευόμενος από τη διοικητική ομάδα του Φόρουμ.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου, που φιλοξενήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες του φετινού προγράμματος, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη γεωπολιτική και τη διεθνή ασφάλεια, την κλιματική κρίση και την ενέργεια, τη βιώσιμη οικονομία και ανάπτυξη, την τεχνολογία και το μέλλον, καθώς και τις εξελίξεις που αφορούν την κοινωνία, τους οργανισμούς και τον άνθρωπο.

Αναφερόμενος στον τίτλο της φετινής διοργάνωσης, ο αντιπρόεδρος του Φόρουμ Γιάννης Θωμάτος σημείωσε ότι «νέο είναι οι πρωτόγνωρες καταστάσεις, όπως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η τεχνητή νοημοσύνη και άλλες εξελίξεις που απαιτούν προσαρμογή και επαναπροσδιορισμό».

Οι διοργανωτές υπογράμμισαν ότι η ευρωπαϊκή παρουσία θα είναι φέτος ενισχυμένη, με τη συμμετοχή κορυφαίων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τερέσα Ριμπέρα και ο επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας Βάλντις Ντομπρόφσκις.

Ισχυρή θα είναι και η ελληνική κυβερνητική εκπροσώπηση, καθώς στο Φόρουμ θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, όπως οι Κωστής Χατζηδάκης, Κυριάκος Πιερρακάκης και Σταύρος Παπασταύρου. Παρών θα είναι και μεγάλος αριθμός υπουργών, ενώ παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν και εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, ανάμεσά τους ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας.

Το «παρών» θα δώσουν επίσης σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, όπως ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, ο πρόεδρος της Εσθονίας Αλάρ Κάρις, ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ του Μονακό και ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Λιβάνου Τάρεκ Μίτρι, ενώ στις εργασίες θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και χρηματοπιστωτικών θεσμών, μεταξύ αυτών ο ΟΟΣΑ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Παγκόσμια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Στο επίκεντρο των φετινών συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι γεωπολιτικές τους προεκτάσεις, η ραγδαία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, οι προκλήσεις στις διατλαντικές σχέσεις και ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών στη νέα διεθνή συγκυρία, καθώς και τα κρίσιμα ζητήματα της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής.