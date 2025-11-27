Η πτωτική τάση αποτυπώνεται σχεδόν σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να εντοπίζονται σε Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα και Θεσσαλία.

Η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα κατέγραψε αισθητή υποχώρηση το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Όπως προκύπτει από την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ, οι εκδοθείσες οικοδομικές άδειες μειώθηκαν κατά 8,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ ακόμη μεγαλύτερη κάμψη σημειώθηκε στην επιφάνεια των οικοδομών, η οποία περιορίστηκε κατά 16,3%, καθώς και στον οικοδομικό όγκο, που υποχώρησε κατά 9,5%.

Η πτωτική τάση αποτυπώνεται σχεδόν σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να εντοπίζονται σε Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα και Θεσσαλία. Στην Κεντρική Μακεδονία, η μείωση στην έκδοση αδειών έφτασε το 15,5%, ενώ η εγκεκριμένη επιφάνεια περιορίστηκε σχεδόν κατά 20%. Αντίθετα, στο Νότιο Αιγαίο καταγράφηκε αύξηση 7,3% στην επιφάνεια, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των αδειών μειώθηκε κατά 5,3%, εξέλιξη που σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ οφείλεται στην επίδραση μεμονωμένων αδειών μεγάλης κλίμακας.

Παρόμοιο μοτίβο παρουσιάζει και η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, η οποία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη συνολική εικόνα του κλάδου. Το οκτάμηνο του 2025, οι ιδιωτικές άδειες σημείωσαν μείωση 8,4%, ενώ η επιφάνεια και ο όγκος υποχώρησαν κατά 16,4% και 8,9% αντίστοιχα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 6 της έκθεσης.

Ο Αύγουστος, ωστόσο, ανέτρεψε προσωρινά την καθοδική τάση, καθώς αποτέλεσε μήνα καμπής για την οικοδομική δραστηριότητα. Κατά τον συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν 1.927 άδειες, αριθμός αυξημένος κατά 7,8% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024. Ο οικοδομικός όγκος κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο 13,3%, ενώ η επιφάνεια αυξήθηκε οριακά κατά 1,8%, εξέλιξη που η ΕΛΣΤΑΤ αποδίδει και πάλι σε μεμονωμένες άδειες μεγάλων έργων.

Σε επίπεδο δωδεκαμήνου, από τον Σεπτέμβριο 2024 έως τον Αύγουστο 2025, η συνολική δραστηριότητα εμφανίζει συνολική κάμψη. Ο αριθμός των αδειών μειώθηκε κατά 3,4%, η επιφάνεια κατά 7% και ο οικοδομικός όγκος κατά 2,6%. Αντίστοιχες μεταβολές καταγράφονται και στον ιδιωτικό τομέα, όπου οι άδειες μειώθηκαν κατά 3,5% και η επιφάνεια κατά 7,5%.

Ανά Περιφέρεια, ο Αύγουστος ανέδειξε ισχυρές αποκλίσεις μεταξύ των επιμέρους περιοχών. Στα Ιόνια Νησιά και την Κρήτη, ο οικοδομικός όγκος σημείωσε άνοδο που ξεπέρασε το 80%, ενώ σε άλλες Περιφέρειες, όπως η Ήπειρος και η Δυτική Μακεδονία, η επιφάνεια μειώθηκε παρά την αύξηση του αριθμού αδειών. Η Αττική, με 385 νέες άδειες, κατέγραψε άνοδο 21,5% στον αριθμό τους και αύξηση 12,6% στην επιφάνεια, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική της αγοράς ακινήτων στο λεκανοπέδιο.