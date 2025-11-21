Περισσότερα τα κρούσματα φέτος με την νέα παραλλαγή της γρίπης.

Η φετινή γρίπη Α φαίνεται να έχει μεγαλύτερη απειλή, καθώς τα πρώτα κρούσματα εμφανίστηκαν στη Βρετανία περίπου ένα μήνα νωρίτερα από το αναμενόμενο. Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται στη νέα παραλλαγή του ιού, γνωστή ως «υποκλάδος Κ», η οποία κυκλοφορεί ταυτόχρονα με στελέχη γρίπης τύπου Β.

Όπως τόνισε στο ΕΡΤnews ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρικής Αθηνών, Γκίκας Μαγιορκίνης, «από τα δεδομένα επιτήρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο, πάνω από το 60% των κρουσμάτων γρίπης αφορούν τον υποκλάδο Κ. Υπάρχει ανησυχία, διότι η φετινή περίοδος γρίπης ξεκίνησε νωρίτερα από ό,τι συνήθως».

Ο υποκλάδος Κ δεν είχε ακόμη διαδοθεί όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καθόρισε τα στελέχη για το φετινό εμβόλιο. Ως εκ τούτου, η αποτελεσματικότητα των εμβολίων μπορεί να είναι ελαφρώς μειωμένη, όπως υποδηλώνουν προκαταρκτικά στοιχεία από τη Βρετανία.

Ο εμβολιασμός παραμένει η καλύτερη προστασία

Παρά τις ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις στην αποτελεσματικότητα, ο εμβολιασμός εξακολουθεί να θεωρείται το πιο αξιόπιστο μέτρο πρόληψης. Εκτός από τον υποκλάδο Κ, κυκλοφορούν και άλλα στελέχη, όπως η γρίπη τύπου Β, που καλύπτονται πιο αποτελεσματικά από τα εμβόλια.

Οι ειδικοί παρακολουθούν την κατάσταση στο Νότιο Ημισφαίριο, όπου η εποχική γρίπη εμφανίζεται συνήθως από τον Μάιο έως τον Ιούλιο, για να προβλέψουν την πιθανή ένταση της φετινής επιδημίας στο Βόρειο Ημισφαίριο. Στην Αυστραλία, ο υποκλάδος Κ αποτέλεσε το κυρίαρχο στέλεχος, με τη χώρα να καταγράφει ρεκόρ περισσότερων από 443.000 κρουσμάτων.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΥ, κυριαρχεί αυτή τη στιγμή ο υπότυπος Α(Η1)pdm09, στον οποίο ανήκει και ο υποκλάδος Κ. Ωστόσο, η έκθεση δεν προσδιορίζει ποιος υποκλάδος εξαπλώνεται στην ελληνική επικράτεια.