Στον πυρήνα του νομοσχεδίου βρίσκεται η νέα φορολογική κλίμακα για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, με στοχευμένες μειώσεις συντελεστών κυρίως στα μεσαία κλιμάκια.

Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο το πολυσυζητημένο «νομοσχέδιο-σκούπα» του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο φέρνει φοροελαφρύνσεις και αυξήσεις αποδοχών σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, με στόχο τη στήριξη της μεσαίας τάξης, των νέων και των οικογενειών.

Το πακέτο περιλαμβάνει από μειώσεις φόρων και αναμόρφωση της κλίμακας, μέχρι στοχευμένες μισθολογικές παρεμβάσεις για τα σώματα ασφαλείας και ειδικά επιδόματα. Ωστόσο, παρά το εύρος των ρυθμίσεων τα μέτρα δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις που υφίσταται η καθημερινότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων, κυρίως λόγω του επίμονου κόστους ζωής και των διαρθρωτικών προβλημάτων της οικονομίας.

Στον πυρήνα του νομοσχεδίου βρίσκεται η νέα φορολογική κλίμακα για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, με στοχευμένες μειώσεις συντελεστών κυρίως στα μεσαία κλιμάκια. Οι συντελεστές από τα 10.000 έως τα 40.000 ευρώ περιορίζονται κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες: ο πρώτος συντελεστής για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ μεταφέρεται από το 22% στο 20%, ο επόμενος για το τμήμα 20.000–30.000 από 28% σε 26% και ο συντελεστής για τα 30.000–40.000 από 36% σε 34%.

Εισάγεται επίσης ενδιάμεσο κλιμάκιο 39% για το εισόδημα 40.000–60.000 ευρώ, ενώ διατηρείται συντελεστής 44% για αποδοχές άνω των 60.000 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπονται πρόσθετες εκπτώσεις για οικογένειες: ο συντελεστής 10.000–20.000, που για φορολογούμενους χωρίς τέκνα ορίζεται στο 20%, μειώνεται για όσους έχουν παιδιά – στο 18% με ένα εξαρτώμενο, 16% με δύο και 9% με τρία– ενώ μηδενίζεται για το εισόδημα έως 20.000 ευρώ στις οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα. Αντίστοιχα, για το κλιμάκιο 20.000–30.000, ο βασικός συντελεστής 26% υποχωρεί κατά δύο μονάδες ανά τέκνο, φθάνοντας ενδεικτικά στο 24% για ένα παιδί, 22% για δύο, 20% για τρία και 18% για τέσσερα, με περαιτέρω μείωση στο 16% για πέντε τέκνα κ.ο.κ.

Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για τους νέους: μέχρι τα 25 έτη μηδενίζονται οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ, ενώ για ηλικίες 26–30 ετών ο συντελεστής στο τμήμα 10.000–20.000 ορίζεται στο 9%. Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν στο φορολογικό έτος 2026. Αυτό σημαίνει ότι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα διαπιστώσουν αυξήσεις καθαρών αποδοχών ήδη από τον Ιανουάριο 2026 μέσω της παρακράτησης, ενώ οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες θα δουν την ελάφρυνση με την υποβολή δηλώσεων το Μάρτιο του 2027. Το υπουργείο εκτιμά ότι συνολικά ωφελούνται περίπου τέσσερα εκατομμύρια φορολογούμενοι που σήμερα καταβάλλουν φόρο εισοδήματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο πεδίο της ακίνητης περιουσίας, το σχέδιο θεσπίζει σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους – με εξαίρεση οικισμούς της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Από το 2026 προβλέπεται μείωση 50% και από το 2027 πλήρης απαλλαγή, με ειδική πρόβλεψη για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, όπου το όριο ανεβαίνει στους 1.700 κατοίκους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες. Εξαιρούνται ακίνητα με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ. Το μέτρο εκτιμάται ότι αφορά περίπου ένα εκατομμύριο δικαιώματα επί κατοικιών σε 12.720 οικισμούς της επικράτειας. Παράλληλα, μειώνεται ο φόρος εισοδήματος από ενοίκια με θέσπιση ενδιάμεσου συντελεστή 25% για εισοδήματα 12.000–24.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 2026, ωφελώντας άμεσα πάνω από 160.000 ιδιοκτήτες.

Σημαντικές είναι και οι παρεμβάσεις στα τεκμήρια διαβίωσης. Για τις κατοικίες προβλέπεται μείωση 30%–35%, ενώ για τα αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μετά το 2010 τα τεκμήρια θα υπολογίζονται βάσει εκπομπών ρύπων, με αισθητή ελάφρυνση για οχήματα κάτω της δεκαετίας. Από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ εξαιρούνται εξαρτώμενα τέκνα με ίδιο εισόδημα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ωφελούνται περίπου 477.000 φορολογούμενοι που σήμερα επιβαρύνονται λόγω τεκμηρίων. Στο μέτωπο του στεγαστικού, επεκτείνονται τα φορολογικά κίνητρα: διατηρείται και για το 2026 η τριετής απαλλαγή φόρου εισοδήματος για κενές κατοικίες που θα διατεθούν σε μακροχρόνια μίσθωση, ενώ παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2026 η αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές. Επιπλέον, για μισθώσεις σε τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες διευρύνεται το όριο των 120 τ.μ. κατά 20 τ.μ. για κάθε εξαρτώμενο τέκνο άνω των δύο, ενώ η απαλλαγή συνεχίζει να ισχύει για το υπολειπόμενο διάστημα της τριετίας αν ο ενοικιαστής αποχωρήσει και συναφθεί νέα μακροχρόνια μίσθωση. Προβλέπεται επίσης ειδικό καθεστώς για μισθώσεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Δημοσίου, εκπαιδευτικούς και ένστολους, με ελάχιστη διάρκεια έξι μηνών και απαγόρευση βραχυχρόνιας διάθεσης εντός τριετίας.

Η κυβέρνηση εισάγει ακόμη κίνητρα υπερεκπτώσεων 100% για επενδυτικές δαπάνες στους στρατηγικούς τομείς της άμυνας και της κατασκευής οχημάτων, αεροσκαφών και εξαρτημάτων, με ταχεία αδειοδότηση κατά τα πρότυπα των στρατηγικών επενδύσεων. Από τον Ιανουάριο του 2026 καταργείται το τέλος 10% στη συνδρομητική τηλεόραση για πάνω από ένα εκατομμύριο λογαριασμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με πρόβλεψη αναπλήρωσης των εσόδων του ΕΚΚΟΜΕΔ μέσω ισόποσης επιχορήγησης. Σε επίπεδο ΦΠΑ, από 1/1/2026 μειώνεται κατά 30% στα ακριτικά νησιά με έως 20.000 κατοίκους στη Βόρεια Αιγαίο, στη Σαμοθράκη και στα Δωδεκάνησα. Συνεχίζονται, επίσης, για το 2026 τα κίνητρα για ηλεκτρονικές συναλλαγές, με έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ίση με το 30% δαπανών προς συγκεκριμένους επαγγελματίες έως 5.000 ευρώ ετησίως, ενώ ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές δαπάνες μετρούν διπλά στον ελάχιστο στόχο 30% πληρωμών με κάρτες. Μειώνεται δε από 22% σε 20% ο συντελεστής αυτοτελούς φορολόγησης εφημεριών γιατρών.

Στα μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επεκτείνεται η μείωση 50% του ελάχιστου εισοδήματος σε όλους τους οικισμούς εκτός Αττικής έως 1.500 κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων επιπλέον 176 οικισμών που έμεναν οριακά εκτός, ενώ η ίδια μείωση θεσπίζεται και για τα σχολικά κυλικεία σε όλη τη χώρα. Νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα κατά το έτος γέννησης και για τα επόμενα δύο έτη, με εκτιμώμενους ωφελούμενους περί τις 6.000.

Σε επίπεδο μισθολογίων, αναμορφώνεται το πλαίσιο για αστυνομία, πυροσβεστική και λιμενικό με αυξήσεις από τον Οκτώβριο 2025 και θεσπίζεται επίδομα διοίκησης κατ’ αναλογία με τις Ένοπλες Δυνάμεις. Επεκτείνεται το επίδομα των 130 ευρώ για στελέχη σε μονάδες Έβρου και ακριτικών νησιών καθώς και σε συνοριακά τμήματα της ηπειρωτικής μεθορίου. Για το Υπουργείο Εξωτερικών αυξάνεται το επίδομα ειδικών καθηκόντων, επεκτείνεται σε περισσότερους κλάδους και ενισχύονται οι αποζημιώσεις διδάκτρων τέκνων, ενώ με ΚΥΑ θα αναπροσαρμοστεί η υπηρεσία αλλοδαπής ανά χώρα. Στους πανεπιστημιακούς και ερευνητές, καθιερώνεται αφορολόγητο στο επίδομα βιβλιοθήκης, ενώ για τους ερευνητές αναγνωρίζεται μισθολογικά η προϋπηρεσία και έργο που έχει παρασχεθεί σε ΑΕΙ ή ερευνητικούς φορείς ανεξαρτήτως συμβατικής σχέσης, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά και τα «μπλοκάκια». Επιπλέον, αναγνωρίζεται μισθολογικά, με προώθηση δύο κλιμακίων, το δίπλωμα πενταετών σπουδών Πολυτεχνείων και συναφών σχολών, ρύθμιση που εκτιμάται ότι αφορά περίπου 5.000 υπαλλήλους με ετήσιο κόστος 7 εκατ. ευρώ. Για το προσωπικό των σωφρονιστικών καταστημάτων θεσπίζεται επίδομα ιδιαίτερων καθηκόντων 100 ευρώ, σε συνδυασμό με νέα αρχιτεκτονική επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Ορισμένες εξαγγελίες θα προωθηθούν με ξεχωριστά νομοθετήματα ή υπουργικές αποφάσεις: το νέο μισθολόγιο Ενόπλων Δυνάμεων θα περιληφθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας, η σταδιακή κατάργηση του συμψηφισμού αυξήσεων συντάξεων με προσωπική διαφορά θα ολοκληρωθεί μετά την αναλογιστική μελέτη, το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων θα θεσμοθετηθεί από το Υπουργείο Υγείας, ενώ η απαλλαγή φόρου εισοδήματος για ιδρύματα και κληροδοτήματα θα έρθει σε επόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τέλος, με υπουργική απόφαση θα επεκταθεί και στο 2026 ο περιορισμός νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων σε τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.