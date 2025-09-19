Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους υπόχρεους να εφαρμόσουν το νέο σύστημα.

Από την 1η Οκτωβρίου 2025 διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του μέτρου για τη μηνιαία υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ. Μετά την πρώτη φάση που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2025 και αφορούσε 92.590 νέες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έναρξη δραστηριότητας από 1η Ιανουαρίου 2024 έως 31 Μαρτίου 2025, ακολουθεί η ένταξη και άλλων κατηγοριών φορολογουμένων.

Από την ημερομηνία αυτή θα μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς μηνιαίας υποβολής, σε πρώτη φάση προαιρετικά, οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και έχουν έναρξη δραστηριότητας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η ρύθμιση αυτή δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους υπόχρεους να εφαρμόσουν το νέο σύστημα, με προοπτική η υποχρέωση να επεκταθεί σταδιακά.

Στο πρώτο στάδιο της εφαρμογής, το οποίο ξεκίνησε τον Ιούλιο, υπήχθησαν όλες οι επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2024 και μέχρι το α’ τρίμηνο του 2025, ανεξάρτητα από το λογιστικό σύστημα που τηρούν. Οι επιχειρήσεις αυτές υποβάλλουν πλέον μηνιαία δήλωση ΦΠΑ, αντί του τριμηνιαίου καθεστώτος που ίσχυε για όσες τηρούσαν απλογραφικά βιβλία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ο αριθμός τους ανέρχεται σε 92.590, ενώ έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στο τριμηνιαίο καθεστώς μετά την πάροδο 24 μηνών από την έναρξη των εργασιών τους.

Η υποβολή δηλώσεων σε μηνιαία βάση συνδέεται με την ηλεκτρονική διαβίβαση παραστατικών μέσω της πλατφόρμας myDATA και δίνει στη φορολογική διοίκηση πιο άμεση εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας. Το νέο καθεστώς αποσκοπεί στη μείωση καθυστερήσεων στην απόδοση φόρων, στον περιορισμό της συσσώρευσης οφειλών και στη δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού παρατυπιών.

Παράλληλα, αποτρέπει την εμφάνιση περιπτώσεων επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους στον ΦΠΑ.