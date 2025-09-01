Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Τι αλλάζει στη συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ – Εγκύκλιος ΑΑΔΕ

Τι αλλάζει στη συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ – Εγκύκλιος ΑΑΔΕ
Νέες οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ με το έντυπο «050 ΦΠΑ – έκδοση 2025 Φ2 TAXIS».

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε νέες οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ με το έντυπο «050 ΦΠΑ – έκδοση 2025 Φ2 TAXIS», το οποίο τίθεται σε ισχύ για πράξεις που πραγματοποιούνται από την 1η Ιουλίου 2025 και εφεξής.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το νέο έντυπο θα χρησιμοποιείται για τις δηλώσεις του Ιουλίου από όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία ή απλογραφικά με μηνιαία υποχρέωση υποβολής, ενώ για τους υπόλοιπους υπόχρεους θα εφαρμόζεται από το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Η εγκύκλιος εξηγεί ότι οι αλλαγές προέκυψαν λόγω της αναρίθμησης των διατάξεων του νέου Κώδικα ΦΠΑ (ν. 5144/2024) και περιλαμβάνουν αναδιατυπώσεις σε συγκεκριμένους κωδικούς, όπως οι 313, 314 και 315, που αφορούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και λήψεις υπηρεσιών χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, καθώς και λοιπές πράξεις που δεν συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών ΦΠΑ. Επιπλέον, αφαιρέθηκε η υποχρέωση αναγραφής τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στο έντυπο, ενώ προστέθηκε πεδίο με δήλωση ότι ο υπόχρεος δεν διαθέτει λογαριασμό πληρωμών εντός της ζώνης SEPA, στην περίπτωση που ζητείται επιστροφή φόρου.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι για την αποδοχή δηλώσεων με αίτημα επιστροφής απαιτείται ο υπόχρεος να έχει δηλώσει IBAN μέσω της πλατφόρμας myAADE, ενώ αν δεν διαθέτει λογαριασμό σε χώρα του SEPA η διαδικασία θα κινείται μέσω ειδικής αίτησης. Κατά τα λοιπά, για τη συμπλήρωση της νέας δήλωσης ΦΠΑ εξακολουθούν να ισχύουν οι παλαιότερες εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί από το 2015 έως και το 2024.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Έμφραγμα: Το φάρμακο που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου σε ορισμένες γυναίκες

Έμφραγμα: Το φάρμακο που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου σε ορισμένες γυναίκες

Μη ελεγχόμενη υπέρταση: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής της AstraZeneca για το baxdrostat

Μη ελεγχόμενη υπέρταση: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής της AstraZeneca για το baxdrostat

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Σχετικά Άρθρα

Τέλη κυκλοφορίας 2020: Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν ειδοποιητήριο της ΑΑΔΕ και τι πρέπει να κάνουν

Τέλη κυκλοφορίας 2020: Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν ειδοποιητήριο της ΑΑΔΕ και τι πρέπει να κάνουν

Οικονομία
Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Οικονομία
Ηλεκτρονικά και αυτόματα οι περισσότερες δηλώσεις ΚΑΔ και ΦΠΑ

Ηλεκτρονικά και αυτόματα οι περισσότερες δηλώσεις ΚΑΔ και ΦΠΑ

Οικονομία
ΑΑΔΕ: Αυτόματα από σήμερα η πλειονότητα των μεταβολών ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ

ΑΑΔΕ: Αυτόματα από σήμερα η πλειονότητα των μεταβολών ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ

Οικονομία

NETWORK

Ο ΤΑΡ μεταφέρει 50 bcm φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Ο ΤΑΡ μεταφέρει 50 bcm φυσικού αερίου στην Ευρώπη

ienergeia.gr
Νίκος Τσάφος: Η αποκλιμάκωση στη χονδρική πρέπει να περάσει στα τιμολόγια – Θα παρέμβουμε αν δεν υπάρξει μείωση

Νίκος Τσάφος: Η αποκλιμάκωση στη χονδρική πρέπει να περάσει στα τιμολόγια – Θα παρέμβουμε αν δεν υπάρξει μείωση

ienergeia.gr
Καρκίνος: Οι γάτες μπορεί να είναι το έναυσμα για νέες θεραπείες σε ανθρώπους

Καρκίνος: Οι γάτες μπορεί να είναι το έναυσμα για νέες θεραπείες σε ανθρώπους

healthstat.gr
Metlen: Από σήμερα σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στην Ρυθμιζόμενη Αγορά Κινητών Αξιών του ΧΑ

Metlen: Από σήμερα σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στην Ρυθμιζόμενη Αγορά Κινητών Αξιών του ΧΑ

ienergeia.gr
ΜΕΤΩΠΟ ΟΕΝΓΕ – ΠΙΣ: «Το δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει

ΜΕΤΩΠΟ ΟΕΝΓΕ – ΠΙΣ: «Το δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει

healthstat.gr
«Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο» - Επιλέξτε απλές τροφές για να ζήσετε περισσότερο

«Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο» - Επιλέξτε απλές τροφές για να ζήσετε περισσότερο

healthstat.gr
Νότια Κορέα και Ιαπωνία έζησαν φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ

Νότια Κορέα και Ιαπωνία έζησαν φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ

ienergeia.gr
«Προλαμβάνω»: Παρουσίαση του προγράμματος σε κράτη – μέλη της ΕΕ

«Προλαμβάνω»: Παρουσίαση του προγράμματος σε κράτη – μέλη της ΕΕ

healthstat.gr