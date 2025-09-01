Τι αλλάζει στη συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ – Εγκύκλιος ΑΑΔΕ

Νέες οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ με το έντυπο «050 ΦΠΑ – έκδοση 2025 Φ2 TAXIS».

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε νέες οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ με το έντυπο «050 ΦΠΑ – έκδοση 2025 Φ2 TAXIS», το οποίο τίθεται σε ισχύ για πράξεις που πραγματοποιούνται από την 1η Ιουλίου 2025 και εφεξής.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το νέο έντυπο θα χρησιμοποιείται για τις δηλώσεις του Ιουλίου από όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία ή απλογραφικά με μηνιαία υποχρέωση υποβολής, ενώ για τους υπόλοιπους υπόχρεους θα εφαρμόζεται από το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Η εγκύκλιος εξηγεί ότι οι αλλαγές προέκυψαν λόγω της αναρίθμησης των διατάξεων του νέου Κώδικα ΦΠΑ (ν. 5144/2024) και περιλαμβάνουν αναδιατυπώσεις σε συγκεκριμένους κωδικούς, όπως οι 313, 314 και 315, που αφορούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και λήψεις υπηρεσιών χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, καθώς και λοιπές πράξεις που δεν συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών ΦΠΑ. Επιπλέον, αφαιρέθηκε η υποχρέωση αναγραφής τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στο έντυπο, ενώ προστέθηκε πεδίο με δήλωση ότι ο υπόχρεος δεν διαθέτει λογαριασμό πληρωμών εντός της ζώνης SEPA, στην περίπτωση που ζητείται επιστροφή φόρου.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι για την αποδοχή δηλώσεων με αίτημα επιστροφής απαιτείται ο υπόχρεος να έχει δηλώσει IBAN μέσω της πλατφόρμας myAADE, ενώ αν δεν διαθέτει λογαριασμό σε χώρα του SEPA η διαδικασία θα κινείται μέσω ειδικής αίτησης. Κατά τα λοιπά, για τη συμπλήρωση της νέας δήλωσης ΦΠΑ εξακολουθούν να ισχύουν οι παλαιότερες εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί από το 2015 έως και το 2024.