«Άγιος έρωτας», απόψε στις 22:00.
Ο Λεωνίδας δεν θα ησυχάσει αν δεν πάρει εκδίκηση για όσα έχει κάνει στην οικογένειά του ο Μαρκόπουλος.
Η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος αποκαλύπτουν σταδιακά στον Λεωνίδα την περίπλοκη σχέση τους.
Εκείνος δείχνει να τους αποδέχεται, ωστόσο, υποψιάζεται πως ο πατήρ Νικόλαος του κρύβει ακόμη πράγματα - κυρίως για τον μικρό Κυριάκο που του μοιάζει πολύ.
Στη χωροφυλακή, ο Νικηφόρος αρνείται να επιτρέψει σε οποιονδήποτε να δει τον Αργύρη χωρίς δικηγόρο.
Η στάση του δείχνει αλλαγμένη και σκοτεινή, ενώ η Μάρω τον ρωτά ευθέως εάν η συμπεριφορά του σχετίζεται με τη γυναίκα του.
Παράλληλα, η Χριστίνα αποκαλύπτει στον Κυριάκο ότι οι γιοι του έχουν μπλέξει, εκθέτοντας σε κίνδυνο και τον Αντρέα.
Στην Αθήνα, ο Ηλίας προειδοποιεί την Κική ότι κινδυνεύει από τον Παύλο, και τη φυγαδεύει.
Την ίδια στιγμή, η Σοφία, τον φέρνει αντιμέτωπο με το προσωπικό του τραύμα, αποκαλύπτοντας πως καταλαβαίνει ότι η εμμονή του να τη «σώσει», σχετίζεται με μια γυναίκα που δεν κατάφερε να σώσει στο παρελθόν.
Η Θάλεια επιστρέφει στη Στέρνα και ο Παύλος απειλητικά, δείχνει να γνωρίζει τις κινήσεις της.
Ο Νικηφόρος «ανοίγεται» στη Μάρω
Ο Λεωνίδας διψά για εκδίκηση
Την αλήθεια για τους γιους του μαθαίνει ο Κυριάκος
«Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω»
