Η Αμάντα Σέιφριντ έβαλε τα ρούχα της Τζούλια Ρόμπερτς στο Φεστιβάλ Βενετίας, με 3 ημέρες διαφορά (Εικόνες)

Ζήτησε από την Τζούλια Ρόμπερτς να της δανείσει το σύνολο.

Υπάρχουν οι διάσημες που «τρέμουν» μήπως εμφανιστούν σε εκδήλωση με το σύνολο που φορά και κάποια άλλη. Και υπάρχει η Αμάντα Σέιφριντ που εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας με σύνολο της Τζούλια Ρόμπερτς, επειδή το επεδίωξε.

Η 39χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε σήμερα, Δευτέρα, με σύνολο Versace που αποτελούνταν από φαρδύ σακάκι, ριγέ πουκάμισο και τζιν. Όσοι σκέφτηκαν ότι τους θύμισε έντονα κάτι, είχαν δίκιο. Τρεις ημέρες νωρίτερα, στις 29 Αυγούστου, η Τζούλια Ρόμπερτς φόρεσε στο Φεστιβάλ Βενετίας ακριβώς τα ίδια ρούχα.

Αμφότερες οι ηθοποιοί είχαν γυρισμένα τα μανίκια του σακακιού και του πουκαμίσου, ενώ έκαναν διαφορετική επιλογή στα παπούτσια: η μία συμπλήρωσε το σύνολο με πέδιλα, η άλλη προτίμησε slingback γόβες.

Η δυο τους έχουν την ίδια στιλίστρια, την Ελίζαμπεθ Στιούαρτ. Όταν η τελευταία ανάρτησε φωτογραφίες της Τζούλια Ρόμπερτς, η Αμάντα Σέιφριντ έγραψε στα σχόλια: «Σε παρακαλώ άσε με να φορέσω το ίδιο σύνολο». Και η στιλίστρια φρόντισε να ικανοποιήσει την επιθυμία της.

«Τζούλια Ρόμπερτς ευχαριστώ που μοιράστηκες», έγραψε η Σέιφριντ σε ανάρτηση στο Instagram.

{https://www.instagram.com/p/DODoEmEAqUZ/?img_index=1}

«Σε ευχαριστώ Τζούλια Ρόμπερτς για τη γενναιοδωρία και τη βιωσιμότητα. Το να μοιράζεσαι δείχνει ότι ενδιαφέρεσαι», έγραψε η στιλίστρια των δύο ηθοποιών.

{https://www.instagram.com/p/DODpYPPjhp5/?img_index=1}