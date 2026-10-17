Κλιμακώνεται η ένταση με τους Χούθι.

Σε έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται την Κυριακή (18/10) το αιγυπτιακό κοινοβούλιο, έπειτα από αίτημα του προέδρου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο παροχής αμυντικής βοήθειας στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με επιθέσεις των φιλοϊρανών Χούθι της Υεμένης.

Σύμφωνα με την αιγυπτιακή κρατική ενημέρωση, η Βουλή των Αντιπροσώπων θα συνεδριάσει εκτάκτως, με αντικείμενο τη δυνατότητα στρατιωτικής συνδρομής προς το Ριάντ, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από τη σαουδαραβική ηγεσία.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στην περιοχή, μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων στην Υεμένη τον περασμένο Ιούλιο, ύστερα από αρκετά χρόνια σχετικής ηρεμίας.

Η επίθεση στο Ριάντ και η κλιμάκωση στην Υεμένη

Η Σαουδική Αραβία παρέχει στρατιωτική υποστήριξη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, οι οποίες συγκρούονται με τους Χούθι. Οι τελευταίοι έχουν πραγματοποιήσει σειρά επιθέσεων εναντίον σαουδαραβικών στόχων, προκαλώντας ανησυχία για περαιτέρω επέκταση των εχθροπραξιών.

Την περασμένη εβδομάδα, επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρωποι, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια του βασιλείου.

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Μιλώντας σε τελετή στην αιγυπτιακή στρατιωτική ακαδημία, ο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν επιδιώκει ενεργό εμπλοκή σε περιφερειακές συγκρούσεις.

Ωστόσο, χαρακτήρισε «αδιανόητο» το ενδεχόμενο η Αίγυπτος να παραμείνει αδρανής εάν απειληθούν η ασφάλεια και η σταθερότητα της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος απηύθυνε παράλληλα έκκληση για τερματισμό των εχθροπραξιών, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε ενδεχόμενη συνδρομή θα έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα. «Δεν μιλώ για σύγκρουση ή επίθεση εναντίον οποιουδήποτε», τόνισε, προσθέτοντας: «Μιλάμε μόνο για άμυνα».