Η ExxonMobil αναμένεται να ανακοινώσει την έναρξη της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης νοτιοδυτικά της Κρήτης στη σύνοδο για την ενέργεια που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 6-7 Νοεμβρίου, παρουσία τριών Αμερικανών υπουργών.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί ένα ιστορικό ορόσημο για την Ελλάδα, καθώς πρόκειται για την πρώτη γεώτρηση σε τόσο μεγάλο βάθος και μεγάλη απόσταση από τις ακτές, με την έναρξη των εργασιών να τοποθετείται το αργότερο στο πρώτο εξάμηνο του 2027, εφόσον ολοκληρωθούν ομαλά οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις.

Η επένδυση, ύψους 80 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην αναζήτηση πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων σε βάθη θαλάσσης που ξεπερνούν τα 1.000 μέτρα και φτάνουν τα 3.000 μέτρα. Η δομή, που φέρει την ονομασία «Τάλως», έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένων σεισμικών ερευνών τα τελευταία χρόνια.

Η ExxonMobil και η HELLENiQ ENERGY ολοκλήρωσαν δισδιάστατες και ακολούθως τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες, επενδύοντας στο 150% των συμβατικών της υποχρεώσεων και συλλέγοντας εκτενή δεδομένα που ενίσχυσαν την επιστημονική τεκμηρίωση για πιθανά κοιτάσματα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, μπορεί να χρειαστούν έως και τρία χρόνια για να διαπιστωθεί με βεβαιότητα η ύπαρξη εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος και συνολικά 5-8 χρόνια μέχρι την έναρξη παραγωγής.