Δασμοί: Ο Τραμπ παρατείνει για 90 ημέρες την ανακωχή με την Κίνα

Δασμοί: Ο Τραμπ παρατείνει για 90 ημέρες την ανακωχή με την Κίνα Φωτογραφία: AP Photo/Stephen B. Morton
Λίγες ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την επιβολή των δασμών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που παρατείνει για άλλες 90 ημέρες την ανακωχή με την Κίνα για τους δασμούς, λίγες ώρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας.

Αν δεν υπέγραφε το εκτελεστικό διάταγμα, τα μεσάνυχτα της Δευτέρας οι δασμοί της Ουάσινγκτον στα κινεζικά προϊόντα θα «εκτοξεύονταν» στο 145%, ενώ του Πεκίνου στις αμερικανικές εισαγωγές στο 125%.

«Θα δούμε τι θα συμβεί. Διαπραγματεύονται αρκετά καλά. Η σχέση μου με τον Σι Τζινπίνγκ είναι πολύ καλή», περιορίστηκε να πει ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου, όταν ρωτήθηκε για τους δασμούς, λίγο προτού ανακοινωθεί ότι υπέγραψε το εκτελεστικό διάταγμα.

Τον Μάιο οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν ανακωχή στον εμπορικό πόλεμο, έπειτα από συνομιλίες στη Γενεύη, στις οποίες συμφώνησαν για μια περίοδο 90 ημερών που θα επέτρεπε περαιτέρω συζητήσεις. Ακολούθησε νέα συνάντηση στη Στοκχόλμη στα τέλη Ιουλίου, αλλά δεν ανακοινώθηκε συμφωνία για παράταση της προθεσμίας.

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Σε ποια στάση πρέπει να κοιμούνται τα μωρά για να αποφύγουν το Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου

Το τσάι που συνδέεται με τη μακροζωία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών - Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας

Πόσα λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

