Δασμοί: Ο Τραμπ παρατείνει για 90 ημέρες την ανακωχή με την Κίνα

Λίγες ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την επιβολή των δασμών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που παρατείνει για άλλες 90 ημέρες την ανακωχή με την Κίνα για τους δασμούς, λίγες ώρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας.

Αν δεν υπέγραφε το εκτελεστικό διάταγμα, τα μεσάνυχτα της Δευτέρας οι δασμοί της Ουάσινγκτον στα κινεζικά προϊόντα θα «εκτοξεύονταν» στο 145%, ενώ του Πεκίνου στις αμερικανικές εισαγωγές στο 125%.

«Θα δούμε τι θα συμβεί. Διαπραγματεύονται αρκετά καλά. Η σχέση μου με τον Σι Τζινπίνγκ είναι πολύ καλή», περιορίστηκε να πει ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου, όταν ρωτήθηκε για τους δασμούς, λίγο προτού ανακοινωθεί ότι υπέγραψε το εκτελεστικό διάταγμα.

Τον Μάιο οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν ανακωχή στον εμπορικό πόλεμο, έπειτα από συνομιλίες στη Γενεύη, στις οποίες συμφώνησαν για μια περίοδο 90 ημερών που θα επέτρεπε περαιτέρω συζητήσεις. Ακολούθησε νέα συνάντηση στη Στοκχόλμη στα τέλη Ιουλίου, αλλά δεν ανακοινώθηκε συμφωνία για παράταση της προθεσμίας.