Μια ανάλυση που παρουσιάστηκε σε ένα συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας το περασμένο Σαββατοκύριακο διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που ανεβαίνουν τακτικά σκάλες είχαν 39% λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιακές παθήσεις, σε σύγκριση με εκείνους που δεν το έκαναν.

Είχαν επίσης χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού και καρδιακής προσβολής.

«Έμεινα έκπληκτος που μια τόσο απλή μορφή άσκησης μπορεί να μειώσει τη θνησιμότητα», είπε στο NPR η συγγραφέας της μελέτης Δρ. Sophie Paddock, από το University of East Anglia and Norfolk and Norwich University Hospital Foundation Trust στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ομάδα της εξέτασε δεδομένα από περίπου 480.000 συμμετέχοντες, αναλύοντας τον κίνδυνο καρδιακής νόσου με βάση παράγοντες όπως η αρτηριακή πίεση, το ιστορικό καπνίσματος, η χοληστερόλη και οι γενετικοί παράγοντες κινδύνου.

Οι συμμετέχοντες, που κυμαίνονταν σε ηλικίες από τα μέσα της δεκαετίας του '30 έως τα μέσα της δεκαετίας του '80, απάντησαν επίσης σε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο ζωής τους και τις συνήθειες άσκησης.

Η επιλογή των σκαλοπατιών αντί του ανσασέρ ήταν στην πρώτη θέση για αποτροπή καρδιακών παθήσεων.

Πόσες σκάλες πρέπει να ανεβείτε καθημερινά;

Μια μελέτη του 2023, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Atherosclerosis, εξέτασε ακριβώς πόσες σκάλες πρέπει να ανεβαίνετε καθημερινά για να βελτιώσετε την υγεία της καρδιάς σας.

Η απάντηση; Το ανέβασμα μόνο 5 ορόφων την ημέρα θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου κατά 20%.

«Οι ερευνητές ανακάλυψαν 19% σχετική μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων σε συμμετέχοντες που ανέβαιναν τακτικά πέντε σκαλοπάτια την ημέρα», λέει η Δρ. Yvonne Covinς.

«Δυστυχώς, όσοι είχαν αρχικά ανέβει σκάλες αλλά αργότερα σταμάτησαν, παρουσίασαν 32% υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής νόσου σε σύγκριση με εκείνους που δεν ασκούνταν καθόλου».

Γιατί το περπάτημα σε σκάλες είναι τόσο καλό για εσάς

Οι καρδιοπάθειες ευθύνονται για έναν στους πέντε θανάτους στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε χρόνο, σκοτώνοντας περίπου 695.000 ανθρώπους ετησίως.

Το ανέβοκατέβασμα των σκαλοπατιών εμπίπτει στην κατηγορία της αερόβιας άσκησης ή της κίνησης που αυξάνει τον καρδιακό σας ρυθμό και τα επίπεδα οξυγόνου χρησιμοποιώντας επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα.

Σε γενικές γραμμές, η αερόβια άσκηση μειώνει τον κίνδυνο για υψηλή αρτηριακή πίεση, υψηλή χοληστερόλη και, ναι, καρδιακές παθήσεις.

«Το περπάτημα στις σκάλες είναι παρόμοιο με πολλές δραστηριότητες όπως το περπάτημα, το τρέξιμο και η ποδηλασία που σχετίζονται με τη βελτίωση του καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως η μείωση των καρδιακών προσβολών», λέει ο Harrington.

Αν ανεβαίνετε μερικές σκάλες πριν καθίσετε στο γραφείο σας όλη την ημέρα, μπορεί επίσης να βελτιώσει τη μακροζωία.

«Καθώς μεγαλώνουμε, η το ανέβασμα σκαλοπατιών μπορεί να βελτιώσει τη δύναμη των ποδιών και τη δύναμη της πλάτης, και τα δύο μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη των πτώσεων», λέει ο Covin.

Συγκεκριμένα, τα άτομα μετά την εμμηνόπαυση που ανεβαίνουν σκάλες έχει βρεθεί ότι έχουν μεγαλύτερη οστική πυκνότητα.

Πώς να ανεβαίνετε σκάλες για καλύτερη υγεία της καρδιάς

Για να αρχίσετε να βελτιώνετε την υγεία της καρδιάς σας σήμερα, ο Harrington συνιστά να ενσωματώσετε ασκήσεις αερόβιας δραστηριότητας - η οποία μπορεί να περιλαμβάνει το ανέβασμα σκάλας - στο πρόγραμμα άσκησής σας.

«Σύμφωνα με τις συστάσεις της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, ζητώ από τους ασθενείς να στοχεύουν σε 150 λεπτά την εβδομάδα μέτριας άσκησης (30 λεπτά 5 ημέρες την εβδομάδα). Κυρίως, αυτό σημαίνει περπάτημα με μέτριο ρυθμό και ελαφριά άρση βαρών για διατήρηση της δύναμης τρεις φορές την εβδομάδα», αναφέρει.

Το ανέβασμα της σκάλας θεωρείται «μέτρια άσκηση» γιατί καίει περίπου οκτώ έως 11 θερμίδες ανά λεπτό.

Το πιο σημαντικό για την μακροζωία είναι οι εξής συμβουλές:

Τρώτε ολόκληρα τρόφιμα φυτικής προέλευσης όταν είναι δυνατόν, δώστε προτεραιότητα στον ύπνο σας, αποφύγετε επικίνδυνες ουσίες όπως ο καπνός και το αλκοόλ και αφιερώστε χρόνο για κοινωνικές σχέσεις, ασκηθείτε όσο πιο συχνά μπορείτε.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι περίπου το 80% των περιπτώσεων καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικών επεισοδίων και διαβήτη τύπου 2 θα μπορούσαν να προληφθούν δίνοντας προτεραιότητα σε αυτά τα βήματα.