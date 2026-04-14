Προσβασιμότητα και Συμπερίληψη στην Τέχνη σε πρώτο πλάνο!

Το Nevronas FESTival, το μεγαλύτερο Προσβάσιμο και Συμπεριληπτικό Φεστιβάλ Παραστατικών και Εικαστικών Τεχνών στην Ελλάδα, επιστρέφει δυναμικά για 4η χρονιά και υπόσχεται τρεις ημέρες γεμάτες τέχνη και διαδραστική, συλλογική ενέργεια! Από τις 17 έως τις 19 Απριλίου 2026, στη Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων φιλοξενούνται 90+ συμπεριληπτικές δράσεις! Παραστάσεις, μουσική, εργαστήρια, εικόνες και ιστορίες, γεμάτα τέχνη και δημιουργική χαρά, με τη συμμετοχή 400+ ανάπηρων και μη ανάπηρων καλλιτεχνών.

Βραβευμένο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, το Nevronas FESTival συνεχίζει να μεγαλώνει, να εξελίσσεται και να χτίζεται συλλογικά, δημιουργώντας έναν πολιτιστικό χώρο όπου όλοι έχουν θέση.

Μια γιορτή που χτίζουμε μαζί

Ο Οργανισμός Nevronas ενώνει φέτος τις δυνάμεις του με την Together for Autism, την ΑΜΚΕ του πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα Δημήτρη Παπανικολάου, καθώς και με τον Σύλλογο Open School Days, παρουσιάζοντας το 4ο Nevronas FESTival και προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει την τέχνη όπως τη νιώθει: ελεύθερα, αυθεντικά και με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

Διαφορετικές φωνές, μία σκηνή

Με σταθερό όραμα την ισότιμη συμμετοχή όλων στον πολιτισμό, το Nevronas FESTival είναι πλέον ένας σημαντικός θεσμός συνάντησης καλλιτεχνών με και χωρίς αναπηρία, επαγγελματιών και ερασιτεχνών δημιουργών, πολιτιστικών φορέων, οργανώσεων και κοινού.

Σε αυτό το τριήμερο γιορτής, η τέχνη γίνεται κοινός τόπος έκφρασης και σύνδεσης, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργικότητα δεν έχει όρια και ότι ο πολιτισμός γεννιέται στη συνάντηση και ανθίζει στη συμπερίληψη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ένα τριήμερο γεμάτο τέχνη και συμμετοχή

Για 3 ημέρες, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει σε ένα πλούσιο πρόγραμμα 90+ δράσεων, με 400+ καλλιτέχνες:

7 θεατρικές παραστάσεις (Μα, Γέφυρες, Η Παραμυθοχώρα ΙII: Το Στρείδι που δεν Άνοιγε, Origami, Παράλληλες κίτρινες γραμμές, Αυτοσχεδιαστικό Θέατρο Playback, Λυσιστράτη)

8 performances (Ακροβασία και Ζογκλερικά, Ιαπωνικά Τύμπανα, Capoeira, Πατινάδα)

1 Stand up Comedy με τον Αριστοτέλη Ρήγα

2 παραστάσεις χορού (Lost & Found, Feathers)





10 μουσικές δράσεις και συναυλίες (Access is the Vibe by Manolis Vlahogiannis, Bandokafenio, Θοδωρής Μαραντίνης, AC/DC Tribute Gang, EyeHarp, The Prestige Band, Music Heals, Μανώλης Φάμελος, Πένυ Μπαλτατζή, Makis Tsigantes, Χορωδία Φελίζα Στέγη Πολιτισμού, Πλοηγοί, Nasty Pills, Νικόλας Τσιγάντες, Jazz Ορχήστρα “Εν-Τέχνη Ψυχής”, Dj set Amalia Tsorvatzi)

23 εργαστήρια, βιωματικές δράσεις και ανοιχτά labs

6 προβολές ταινιών (Από τι είμαστε φτιαγμένοι; Γελάδες, Στελλιάνα)

13 Συμπεριληπτικές και Προσβάσιμες Εικαστικές Εκθέσεις - «Συνυπάρξεις»

10 συζητήσεις και παρουσιάσεις γύρω από την τέχνη, την αναπηρία και την προσβασιμότητα

12 παράλληλες δράσεις για όλη την οικογένεια

Καθόλη τη διάρκεια του FESTival μπορείτε να:

Επισκεφθείτε τις 13 Συμπεριληπτικές και Προσβάσιμες Εκθέσεις, με γενικό τίτλο «Συνυπάρξεις», όπου δημιουργοί με και χωρίς αναπηρία καταθέτουν τις προσωπικές τους καλλιτεχνικές ματιές, ανοίγοντας έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τη διαφορετικότητα και τη συνύπαρξη μέσα από την τέχνη.

Παράλληλα, επισκεφθείτε τα Περίπτερα Φορέων και γνωρίστε από κοντά την καμπάνια ενημέρωσης και εκπαίδευσης για τις αόρατες αναπηρίες «Σειρά Σου», μια πρωτοβουλία που μας καλεί να δούμε και να κατανοήσουμε πέρα από το προφανές.

Στον «Τοίχο της Συμπερίληψης του FESTival» η συμμετοχή γίνεται πράξη: ζωγραφίστε τη δική σας εκδοχή και δώστε συνέχεια στο Αστέρι της αφίσας του 4ου Nevronas FESTival, όπως το οραματίστηκε ο Ορέστης Χιώτης, καλλιτέχνης με σύνδρομο Down. Ένα συλλογικό έργο που εξελίσσεται μέσα από κάθε νέα πινελιά.

Στους εξωτερικούς χώρους του φεστιβάλ, η εμπειρία συνεχίζεται δυναμικά και για όλες τις ηλικίες. Ανακαλύψτε το απόλυτα συμπεριληπτικό “Kids Fun Area”, δημιουργήστε στο “Art Path” τα δικά σας έργα με κιμωλίες εμπνευσμένα από τις εκθέσεις του FESTival και γίνετε μέρος μιας ανοιχτής, ζωντανής καλλιτεχνικής διαδρομής.

Μοιραστείτε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας στα “4 Post It Installations”, ή αφήστε το δικό σας ηχητικό αποτύπωμα στα “Ηχοτοπία: Art Projections”. Στον ειδικά διαμορφωμένο σταθμό ηχογράφησης, κάθε φωνή καταγράφεται, συντίθεται και μετατρέπεται σε ένα συλλογικό ηχητικό έργο που «επιστρέφει» στον χώρο του φεστιβάλ, δημιουργώντας νέα, δυναμικά ηχοτοπία. Καθώς πέφτει το φως της ημέρας, τα Art Projections ζωντανεύουν τους τοίχους των κτιρίων της Τεχνόπολης, μεταμορφώνοντας τον χώρο σε έναν καμβά φωτός, εικόνας και συναισθήματος.

Στο Nevronas FESTival, όπως κάθε λέξη, έτσι και κάθε φωνή έχει τη σημασία της. Ελάτε, αφήστε το δικό σας αποτύπωμα και γίνετε μέρος μιας εμπειρίας που χτίζεται συλλογικά… από όλους, για όλους.





Μια καλλιτεχνική εμπειρία για όλους

Όλες οι δράσεις του Nevronas FESTival σχεδιάζονται με βασική αρχή την προσβασιμότητα. Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, Υπέρτιτλοι, Ακουστική και Κειμενική Περιγραφή, προσβάσιμοι χώροι και υποστηρικτικές δομές (My Space Room για άτομα που θέλουν να διαχειριστούν την αισθητηριακή υπερφόρτωση) διασφαλίζουν ότι κάθε επισκέπτης μπορεί να βιώσει ισότιμα την καλλιτεχνική εμπειρία.

Πέρα από το καλλιτεχνικό του πρόγραμμα, το φεστιβάλ λειτουργεί και ως χώρος διαλόγου και κοινωνικής αλλαγής, ενισχύοντας τη συζήτηση γύρω από τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό και προτείνοντας νέες συμπεριληπτικές πρακτικές δημιουργίας και παρουσίασης των τεχνών.

Όταν η συμπερίληψη γίνεται Τέχνη

Το Nevronas FESTival δεν είναι απλώς ένα πολιτιστικό γεγονός.

Είναι μια δήλωση παρουσίας, μια συλλογική εμπειρία και μια πράξη συμπερίληψης.



Γιατί ο πολιτισμός αποκτά πραγματική αξία όταν είναι προσβάσιμος σε όλους, όταν γεννιέται από τη συνάντηση διαφορετικών σωμάτων, φωνών και ιστοριών και μετατρέπεται σε κοινό τόπο έκφρασης, συμμετοχής και συνύπαρξης, χωρίς αποκλεισμούς.

Γιατί…

Η Τέχνη δεν κάνει διαχωρισμούς.

Η Τέχνη είναι για όλους!

4ο Nevronas FESTival

Προσβάσιμο και Συμπεριληπτικό Φεστιβάλ Παραστατικών και Εικαστικών ΤεχνώνΤεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

17–19 Απριλίου 2026

Feel the Art your Own way!

Ημερήσιο εισιτήριο: 10€ προπώληση | 12€ στο ταμείο

Τριήμερο εισιτήριο: 20€ προπώληση

Κλείσε το εισιτήριό σου εδώ… και έλα να ζήσουμε μαζί μια γιορτή Τέχνης και συμμετοχής.

Nevronas FESTival Team

Μείνετε συντονισμένοι στα online κανάλια του nevronas.gr:

Website: https://nevronas.gr & festival.nevronas.gr

Fb Event: https://www.facebook.com/events/2657481514638500

Fb Page: https://www.facebook.com/www.nevronas.gr

Instagram: https://www.instagram.com/nevronas.gr

Youtube Channel: https://www.youtube.com/@Nevronasgr





