Ακολουθήθηκε δικονομική διαδικασία με εντολή εισαγγελέα, ενώ στον 51χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.950 ευρώ.

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού ηλικίας 51 ετών για τη φωτιά στην Άμπελο Αχαΐας το απόγευμα του Σαββάτου (18/4), προχώρησαν οι Αρχές, όπως γνωστοποίησε η πυροσβεστική υπηρεσία με ανακοίνωση που εξέδωσε στις 7:30 μ.μ.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, ανακριτικοί υπάλληλοι του Σώματος συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, ο οποίος στις 15:59 του Σαββάτου στην περιοχή Άμπελος Ακράτας στην Αχαΐα, άναψε φωτιά για να κάψει υπολείμματα καλλιεργειών. Ωστόσο, η πυρκαγιά ξέφυγε από τον έλεγχό του και πήρε διαστάσεις.

Μαίνεται η φωτιά

Την ίδια ώρα η φωτιά μαίνεται, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, δυσκολεύοντας το έργο της κατάσβεσης από τους πυροσβέστες που βίσκονται εκεί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει ανάμεσα σε Ποροβίτσα και Άμπελο και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 72 πυροσβέστες με 18 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ήχησε και το 112 που συμβούλευε τους κατοίκους να μετακινηθούν προς Ακράτα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

