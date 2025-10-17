Ο άνδρας είπε στην αστυνομία ότι παρέλαβε το κιβώτιο με τα εμβόλια κατά της ευλογιάς των προβάτων από το σταθμό λεωφορείου στην Κεσσάνη της Τουρκίας.

Ένας 60χρονος από την Κομοτηνή συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στο Τελωνείο των Κήπων, καθώς επιχείρησε να μπει στη χώρα μεταφέροντας παράνομα σκευάσματα-εμβόλια κατά της ευλογιάς των προβάτων.

Κατά τη διάρκεια τελωνειακού ελέγχου στο όχημα το 60χρονου, οι αστυνομικοί της Τελωνειακής Διεύθυνσης Κήπων, σε συνεργασία με στελέχη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, εντόπισαν ένα κιβώριο από φελιζόλ το οποίο περιείχε σκευάσματα-εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και συγκεκριμένα:

- Δώδεκα φιαλίδια των 50ml υγρής ουσίας, τα οποία αποτελούν τον διαλύτη και

- Δώδεκα φιαλίδια των 100ml σκόνης, που αποτελούν το εμβόλιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως ανέφερε ο ίδιος, παρέλαβε το προαναφερόμενο κιβώτιο από το σταθμό λεωφορείου στην Κεσσάνη Τουρκίας, όπου εστάλη από άγνωστο αποστολέα από την Κωνσταντινούπολη.

Ο δράστης συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του από το Τελωνείο Κήπων.