Το Λαϊκό Λαχείο μοίραζε στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.600.000 ευρώ μετά το 8ο τζάκποτ, που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη.
Στην 38η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 49753, σειρά η 2η και στοιχείο το E.
Ο τυχερός λαχνός έχει πωληθεί. Ο τρίδυμος λαχνός με τον αριθμο 49753 στις σειρές 1, 2 και 3 και κερδίζει 657.400 ευρώ. Το γραμμάτειο με το στοιχείο Ε του πρώτου λαχνού κερδίζει 438.800 ευρώ ενώ τα συνολικά κέρδη της πεντάδας του πρώτου λαχνού ανέρχονται σε 548.400 ευρω. Ο ίδιος αριθμός σε όλες τις σειρές κερδίζει από 15.000 ευρώ.
Ο αριθμός 9650 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όλοι οι λαχνοί που λήγουν σε μονό αριθμό, δηλαδή σε 1, 3, 5, 7 και 9 και από 5 ερυώ όσοι λήγουν σε ζυγό δηλαδή 0,2,4,6, και 8.
