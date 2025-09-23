Oλοκληρώθηκε η 38η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου.

Το Λαϊκό Λαχείο μοίραζε στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.600.000 ευρώ μετά το 8ο τζάκποτ, που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη.

Στην 38η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 49753, σειρά η 2η και στοιχείο το E.

Ο τυχερός λαχνός έχει πωληθεί. Ο τρίδυμος λαχνός με τον αριθμο 49753 στις σειρές 1, 2 και 3 και κερδίζει 657.400 ευρώ. Το γραμμάτειο με το στοιχείο Ε του πρώτου λαχνού κερδίζει 438.800 ευρώ ενώ τα συνολικά κέρδη της πεντάδας του πρώτου λαχνού ανέρχονται σε 548.400 ευρω. Ο ίδιος αριθμός σε όλες τις σειρές κερδίζει από 15.000 ευρώ.

Ο αριθμός 9650 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όλοι οι λαχνοί που λήγουν σε μονό αριθμό, δηλαδή σε 1, 3, 5, 7 και 9 και από 5 ερυώ όσοι λήγουν σε ζυγό δηλαδή 0,2,4,6, και 8.

{https://www.youtube.com/watch?v=5rP_01v6r0w&list=PLMiMYkQZ3itCG5wgaNq403Tp1NHEZM6W_&index=2}