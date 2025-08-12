Ιδιώτες στο ΕΣΥ: Οι προϋποθέσεις, οι αμοιβές και οι κυρώσεις - Οι «σκιές» της Υπουργικής Απόφασης

Γιατροί όλων των ειδικοτήτων θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε δημόσια νοσοκομεία, τόσο σε εξωτερικά ιατρεία όσο και σε διαγνωστικές, θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η κοινή υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τη συνεργασία ιδιωτών ιατρών με νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, γιατροί όλων των ειδικοτήτων θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε δημόσια νοσοκομεία, τόσο σε εξωτερικά ιατρεία όσο και σε διαγνωστικές, θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις, ακόμη και εκτός τακτικού ωραρίου. Η ρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση του δυναμικού των νοσοκομείων και στη μείωση των χρόνων αναμονής για τους ασθενείς, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που απαιτούνται εξειδικευμένες πράξεις ή χειρουργικές επεμβάσεις.

Η απόφαση καθορίζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη συνεργασία, όπως η κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος, τίτλου ειδικότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής επαγγελματικής ευθύνης με ελάχιστη κάλυψη 100.000 ευρώ ανά περιστατικό και 1 εκατ. ευρώ ετησίως. Οι ιδιώτες γιατροί θα αποζημιώνουν το νοσοκομείο για τη χρήση υποδομών και εξοπλισμού, ενώ η συνεργασία τους θα τελεί υπό την εποπτεία της διοίκησης και της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

Η διαδικασία προβλέπει την υποβολή αίτησης προς το νοσοκομείο, έγκριση από τον διοικητή ή τον πρόεδρο του Δ.Σ. και σύναψη διετούς σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης.

Στη σύμβαση ορίζονται οι όροι συνεργασίας, οι υποχρεώσεις των μερών και το ύψος των αμοιβών, που θα καταβάλλονται μέσω του νοσοκομείου ανάλογα με το είδος της ιατρικής πράξης. Για παράδειγμα, οι αμοιβές για χειρουργικές επεμβάσεις εκτός τακτικού ωραρίου θα καταβάλλονται από τον ασθενή μέσω του νοσοκομείου, ενώ για πράξεις που καλύπτονται από ασφαλιστικούς φορείς, η πληρωμή θα γίνεται απευθείας από αυτούς.

Το πλαίσιο περιλαμβάνει αυστηρούς όρους για την τήρηση των συμφωνημένων, προβλέποντας κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, από ανάκληση άδειας συνεργασίας και απαγόρευση νέας αίτησης για ένα έως δύο έτη, μέχρι και οριστική διακοπή της δυνατότητας συνεργασίας με το ΕΣΥ. Παράλληλα, δίδεται έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών των ασθενών.

Οι επικριτές της εν λόγω πολιτικής αναφέρουν πως η απόφαση για τη συνεργασία ιδιωτών ιατρών με τα δημόσια νοσοκομεία, όπως ρυθμίζεται, ενέχει τον κίνδυνο εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών υγείας και διεύρυνσης των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε νοσοκομειακή περίθαλψη.

Όπως τονίζουν, η πρόβλεψη πληρωμής πολλών πράξεων και επεμβάσεων απευθείας από τον ασθενή, αντί της πλήρους κάλυψής τους από τον ασφαλιστικό φορέα, μπορεί να αυξήσει τις ιδιωτικές δαπάνες ακόμη και σε δομές του ΕΣΥ, ενώ δημιουργείται ο κίνδυνος διαμόρφωσης ενός συστήματος «δύο ταχυτήτων», όπου όσοι πληρώνουν για ιδιώτες εντός των νοσοκομείων θα απολαμβάνουν προνομιακή πρόσβαση σε γιατρούς και χρόνους εξυπηρέτησης.

Παράλληλα, η συγκέντρωση σημαντικών αρμοδιοτήτων στον διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος εγκρίνει συνεργασίες, κατανέμει πράξεις και επιλύει οικονομικές διαφορές χωρίς ανεξάρτητο έλεγχο, μπορεί να οδηγήσει σε αυθαιρεσίες ή συγκρούσεις συμφερόντων. Τέλος, η χρήση υποδομών και προσωπικού του ΕΣΥ από ιδιώτες, έστω και με την προβλεπόμενη αποζημίωση, ενδέχεται να περιορίσει τη διαθεσιμότητα των δημόσιων υπηρεσιών για το τακτικό πρόγραμμα, εφόσον δεν διασφαλιστεί αυστηρός και διαφανής έλεγχος.