Φωτιά Φραξιά Βόνιτσας – 5 εναέρια μέσα στην επιχείρηση κατάσβεσης

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή της Φραξιάς στη Βόνιτσα.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε στις 13:09 σε αγροτοδασική έκταση και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή προς το παρόν. Στο σημείο που είναι η φωτιά δεν έχει κάποιο χωριό μόνο λίγες διάσπαρτες ααγροικίες ενώ υπάρχουν ανησυχητικοί άνεμοι, ανέφερε η πυροσβεστική.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκονται 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων ενώ από αέρος συμβάλλουν 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
{https://twitter.com/pyrosvestiki/status/1954879531078308277}
{https://www.youtube.com/watch?v=hQ27rBhW46Q}