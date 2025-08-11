Φωτιά Φραξιά Βόνιτσας – 5 εναέρια μέσα στην επιχείρηση κατάσβεσης

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά δεν απειλεί προς το παρόν κατοικημένη περιοχή.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή της Φραξιάς στη Βόνιτσα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε στις 13:09 σε αγροτοδασική έκταση και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή προς το παρόν. Στο σημείο που είναι η φωτιά δεν έχει κάποιο χωριό μόνο λίγες διάσπαρτες ααγροικίες ενώ υπάρχουν ανησυχητικοί άνεμοι, ανέφερε η πυροσβεστική.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκονται 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων ενώ από αέρος συμβάλλουν 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

{https://twitter.com/pyrosvestiki/status/1954879531078308277}

{https://www.youtube.com/watch?v=hQ27rBhW46Q}