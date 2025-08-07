Προειδοποιεί η EMY: Θυελλώδεις άνεμοι, 9 μποφόρ στο Αιγαίο και πιθανά απαγορευτικά την Παρασκευή

Κίτρινη και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η ΕΜΥ για την Παρασκευή ενώ σε επιφυλακή τέθηκε ο κρατικός μηχανισμός ενόψει των θυελλωδών ανέμων.

Για τριήμερο με ισχυρούς βοριάδες, πολύ θυελλώδεις ανέμους και μποφόρ που τοπικά στο Αιγαίο θα φτάνουν ακόμα και τα 9 μποφόρ προειδοποιεί η ΕΜΥ για την Παρασκευή.

Ο κρατικός μηχανισμός έχει τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα ενώ δήμοι κλείνουν πάρκα και δημόσιους χώρους υπό τον φόβο εκδήλωσης πυρκαγιών. Η ΕΜΥ έχει θέσει σε κίτρινο προειδοποίηση το μεγαλύτερο όγκο της χώρας ενώ σε πορτοκαλί τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την Παρασκευή αναμένονται πολύ θυελλώδεις άνεμοι έως και 9 μποφόρ από 7 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα και θα υπάρχουν απαγορευτικά απόπλου στον κεντρικό τμήμα του Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, έχει εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ήπειρο, νησιά Ιονίου, Αττική, Ανατολική και Δυτική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό μπαίνουν τα νησιά του Βορειονατολικού Αιγαίου.

Ο Θοδωρής Κολυδάς με ανάρτησή του ενημέρωσε για τους ανέμους και κάλεσε τους πολίτες πριν αναχωρήσουν ακτοπλοϊκώς να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία καθώς αναμένονται τοπικά 8 με 9 μποφόρ από τις 7 το πρωί κυρίως σε κεντρικό, νότιο Αιγαίο, Στενό Καφηρέα και Ικάριο.

{https://twitter.com/KolydasT/status/1953515225908486487}

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Για την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στη Βόρεια Κρήτη και τις μεσημεριανές και απογευματινές στη Μακεδονία και στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 17 έως 32 βαθμούς), 25 έως 35 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 37 βαθμούς), 23 έως 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 25 έως 32 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 25 έως 39 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 37 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό Αιγαίο και στα νότια θαλάσσια τμήματα της Κρήτης σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και από το μεσημέρι από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα μέτριοι 4-5 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια αναμένεται την Παρασκευή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και τις πρωινές ώρες από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Ο χάρτης πρόβλεψης πυρκαγιάς λόγω των θυελλωδών ανέμων

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας την Παρασκευή προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και τίθενται σε κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) οι εξής περιοχές:

• Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

• Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) υπάρχει και για τις εξής περιοχές:

• Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

• Περιφέρεια Πελοποννήσου

• Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

• Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)

• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

• Περιφέρεια Κρήτης

• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

• Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης).

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Σε αυξημένη ετοιμότητα ο Δήμος Αθηναίων

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν ήδη τεθεί όλες οι υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Στον απόηχο της επικινδυνότητας από τους θυελλώδεις ανέμους έκλεισε από τα μεσάνυχτα ο λόφος του Λυκαβηττού για κάθε δραστηριότητα βάσει των προβλεπόμενων μέτρων σε καταστάσεις συναγερμού, οι οποίες ισχύουν την Παρασκευή στην Αττική.

Βάσει του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου, ενώ σε ετοιμότητα είναι και οι υδροφόρες του δήμου.

Η Δημοτική Αστυνομία με συνεχείς περιπολίες και χρήση drones, ελέγχει τους λόφους και μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της πόλης ενώ το κέντρο επιχειρήσεων της υπηρεσίας λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της πυροσβεστικής, καθώς και άλλων υπηρεσιών και δήμων.

Τέλος, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, και σε κάθε ένδειξη κινδύνου να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο) ή το 2105287800.

Η πιο επικίνδυνη περίοδος

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, χαρακτήρισε την περίοδο ως «από τις πιο επικίνδυνες της φετινής αντιπυρικής περιόδου», με έντονα καιρικά φαινόμενα όπως θυελλώδεις άνεμοι, παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες να δημιουργούν συνθήκες μεγάλης ανάφλεξης. «Δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη. Δεν υπάρχει χώρος για αμέλεια», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός, καλώντας τους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη υπευθυνότητα και επαγρύπνηση.

Στην δήλωσή του σημείωσε ότι «Κάθε αμέλεια, όσο μικρή κι αν φαίνεται, μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφική πυρκαγιά. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ύψιστη επιφυλακή. Όλοι οι κρατικοί φορείς βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Όμως, το πιο κρίσιμο στοιχείο της πρόληψης παραμένει η δική μας στάση και συμπεριφορά. Ας μην επιτρέψουμε να γίνει το λάθος που δεν διορθώνεται. Καμία φωτιά, καμία επικίνδυνη εργασία στην ύπαιθρο, κανένας εφησυχασμός. Αρκεί μια σπίθα για να ξεσπάσει η καταστροφή.Το στοίχημα είναι κοινό: να προστατεύσουμε τις ζωές μας, τα σπίτια μας, το φυσικό μας περιβάλλον».

{https://twitter.com/gkefalogiannis/status/1953458929515593980}





