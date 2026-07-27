Σε τέσσερις σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας πραγματοποιήθηκε το roadshow της Worldline στην Ελλάδα με την υποστήριξη της Mastercard και ambassador τον Μελέτη Ηλία.

Για οκτώ ημέρες, η ομάδα της Worldline με το Van της βρέθηκε στην «καρδιά» τοπικών αγορών και τουριστικών περιοχών και συνομίλησε με επιχειρηματίες, επαγγελματίες του τουρισμού και καταναλωτές παρουσιάζοντας λύσεις πληρωμών προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως η φιλοξενία, η εστίαση, το λιανεμπόριο και οι B2C υπηρεσίες.

Με κεντρικό μήνυμα «Όλα λυμένα, έλα σ’ εμένα!», η πρωτοβουλία σχεδιάστηκε με στόχο να αναδείξει πώς οι ψηφιακές πληρωμές μπορούν να συμβάλουν στην απλοποίηση της καθημερινής λειτουργίας μιας επιχείρησης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων όπως αυτή της τουριστικής σεζόν. Παράλληλα, έδωσε τη δυνατότητα στη Worldline να ακούσει από κοντά τις ανάγκες, τις προκλήσεις και τους προβληματισμούς των επαγγελματιών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Οι συζητήσεις επιβεβαίωσαν ότι οι επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα λύσεις που συνδυάζουν ευκολία, ταχύτητα, ασφάλεια και λειτουργική ευελιξία, αλλά και συνεργάτες που μπορούν να κατανοήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και να σταθούν δίπλα τους στην καθημερινότητά τους.

Η παρουσία του Μελέτη Ηλία έδωσε έναν ιδιαίτερα ανθρώπινο και εξωστρεφή χαρακτήρα στο roadshow, προσελκύοντας επαγγελματίες, κατοίκους και επισκέπτες σε κάθε προορισμό. Ο δημοφιλής ηθοποιός επισκέφθηκε τοπικές επιχειρήσεις, συνομίλησε με επαγγελματίες για την καθημερινότητά τους, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, ενώ πολλοί είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν από κοντά και να συμμετάσχουν στις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν γύρω από το Van της Worldline με την υποστήριξη της Mastercard. Μέσα από αυτή την άμεση επαφή με τις τοπικές αγορές, το roadshow εξελίχθηκε σε μια πρωτοβουλία ουσιαστικού διαλόγου, φέρνοντας τη Worldline ακόμη πιο κοντά στις επιχειρήσεις.

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Η κα Καλλιόπη Κούφαλη, Commercial Director, SMB Segment της Worldline στην Ελλάδα, δήλωσε «Η επαφή μας με τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του roadshow ανέδειξε ότι οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς νέες τεχνολογίες, αλλά λύσεις που απλοποιούν την καθημερινότητά τους και συνεργάτες που κατανοούν πραγματικά τις ανάγκες τους. Στη Worldline πιστεύουμε ότι η καινοτομία αποκτά αξία μόνο όταν συνοδεύεται από ανθρώπινη προσέγγιση και ουσιαστική υποστήριξη».

Το roadshow αποτέλεσε ακόμη μία έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης της Worldline να βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις πληρωμών και ουσιαστική υποστήριξη στις ανάγκες της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.