Για τις πρωτοποριακές πρακτικές στελέχωσης & συμπερίληψης εργαζομένων.

Η INGROUP, μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες στους τομείς του Ανθρώπινου Δυναμικού και του Trade Marketing με 25 χρόνια εμπειρίας, έλαβε δύο Silver Awards στα φετινά Βραβεία HR της Boussias Events, έναν θεσμό που αναδεικνύει τις κορυφαίες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα. Η εταιρεία διακρίθηκε για την ουσιαστική και καινοτόμο συμβολή της στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στελέχωσης και ένταξης εργαζομένων, αποσπώντας:

Silver Award στην κατηγορία “Most Effective Recruitment Method”, για την Αποτελεσματική Μετάκληση Εργαζομένων ως στρατηγική λύση στελέχωσης για κρίσιμους κλάδους.

για την Αποτελεσματική Μετάκληση Εργαζομένων ως στρατηγική λύση στελέχωσης για κρίσιμους κλάδους. Silver Award στην κατηγορία “Diversity, Equity, Inclusion & Belonging Initiatives / Strategy”, για το Καινοτόμο Μοντέλο Μετάκλησης Εργαζομένων με πυλώνες τη Συμπερίληψη και την Ανάπτυξη.

Ο κ. Νικόλαος Παπαλάμπρου, Διευθύνων Σύμβουλος της INGROUP δήλωσε: «Η διάκριση της INGROUP στα HR Awards αποτελεί όχι μόνο αναγνώριση της στρατηγικής της πορείας, αλλά και αφετηρία για τη νέα εποχή που οραματίζεται. Με οδηγό την εμπιστοσύνη, την τεχνογνωσία και την ανθρώπινη προσέγγιση, η εταιρεία επενδύει στη συνεχή εξέλιξη, αξιοποιώντας την τεχνολογία και τα δεδομένα για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και την εμπειρία των ανθρώπων της. Η «Επόμενη Μέρα» για την INGROUP σημαίνει ενδυνάμωση, διασύνδεση και ουσιαστική πρόοδο. Ένα μέλλον όπου η ανθρώπινη αξία βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε επιχειρηματικής επιλογής.»

Οι διακρίσεις αυτές επισφραγίζουν τη σταθερή δέσμευση της INGROUP να σχεδιάζει και να υλοποιεί πρακτικές που συνδυάζουν αποτελεσματικότητα και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, δίνοντας προτεραιότητα στις ίσες ευκαιρίες, τη διαφορετικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Το Βραβευμένο Μοντέλο Μετάκλησης

Με όχημα την εμπειρία των 20+ ετών και ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών με περισσότερες από 500 επιχειρήσεις, η INGROUP προσφέρει μία ολοκληρωμένη και καινοτόμα υπηρεσία μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες. Το μοντέλο της INGROUP δεν περιορίζεται μόνο στην εύρεση και επιλογή προσωπικού, αλλά καλύπτει όλο το φάσμα της διαδικασίας:

Νομικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες τόσο στη χώρα προέλευσης όσο και στην Ελλάδα

Διαχείριση αδειών παραμονής, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ

Υπηρεσίες διαμονής, σίτισης και ενσωμάτωσης

Υποστήριξη της ομάδας και μετά την άφιξη των εργαζομένων

Η αντιμετώπιση της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, η οποία πλήττει ολοένα και περισσότερους κλάδους, όπως η βιομηχανία, οι κατασκευές και ο τουρισμός βρίσκεται στον πυρήνα της πρωτοβουλίας αυτής. Η INGROUP στοχεύει να απελευθερώσει τις εσωτερικές δυνάμεις των τμημάτων HR, προσφέροντας λύσεις που αυξάνουν την αποδοτικότητα και ενισχύουν την επιχειρησιακή συνέχεια.