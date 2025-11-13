Έδωσε δυναμικό «παρών» στο 3rd Greece–Cyprus Summit | Strategic Horizons, μέσα από τη συμμετοχή του CEO, κ. Roni Aloni, στο πάνελ του Τουρισμού.

Το συνέδριο, ένα από τα σημαντικότερα θεσμικά και επιχειρηματικά fora της περιοχής, τελούσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος και της Κυπριακής Προεδρίας της Δημοκρατίας, σε συνεργασία με τους Enterprise Greece και Invest Cyprus, και διοργανώθηκε από τη BOUSSIAS Cyprus, με στρατηγικούς συνεργάτες τις 4HATS και RED WOLF OGILVY.

Ο κ. Aloni ανέδειξε τον ρόλο του Ομίλου ως ενεργού παράγοντα στην εξέλιξη της τουριστικής εμπειρίας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας: «Η Ελλάδα και η Κύπρος μοιράζονται κοινή κουλτούρα φιλοξενίας, όραμα και δυναμική. Εμείς, ως Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, επενδύουμε όχι απλώς σε κτίρια, αλλά σε εμπειρίες και ανθρώπους. Νιώθουμε βαθιά ικανοποίηση που συμβάλλουμε ενεργά στη νέα εποχή του τουρισμού και συνεχίζουμε με εμπιστοσύνη στα επόμενα βήματα στήριξης των δύο χωρών.»

Παράλληλα, επεσήμανε πως Ελλάδα και Κύπρος δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από άλλους διεθνείς προορισμούς, καθώς διαθέτουν μοναδικό φυσικό πλούτο, πολιτισμό και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, και υπογράμμισε την ανάγκη να αναδειχθούν σε αυθεντικούς, 12μηνους προορισμούς, μέσα από στοχευμένες επενδύσεις και συνεργασίες που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με παρουσία που συνεχώς επεκτείνεται και στρατηγικές συνεργασίες σε Ελλάδα και Κύπρο, η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως Όμιλος που επενδύει με όραμα, συνέπεια και ουσιαστικό αποτύπωμα στον τουρισμό της περιοχής, εστιάζοντας σε στρατηγικές επεκτάσεις που προάγουν τη βιώσιμη φιλοξενία, τη συνεργασία και την αυθεντική εμπειρία