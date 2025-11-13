O διεθνώς αναγνωρισμένος διαγωνισμός Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) φθάνει στα Ιωάννινα, φέρνοντας μαζί του την έμπνευση, τη γνώση και το πάθος για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Μετά από τρία άκρως επιτυχημένα Opening Event σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, ο διεθνώς αναγνωρισμένος διαγωνισμός Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) φθάνει στα Ιωάννινα, φέρνοντας μαζί του την έμπνευση, τη γνώση και το πάθος για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Το GSEA Greece Opening Event θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, στις 18:00, στο C.Ioannina Co-work space (Κάνιγγος 1ΒΓ, Ιωάννινα 453 32), σε συνδιοργάνωση με τον Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας και Οικονομίας και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, νέοι startuppers και φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με καταξιωμένους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα μοιραστούν προσωπικές εμπειρίες, πολύτιμα διδάγματα και συμβουλές για την πορεία τους στον κόσμο του επιχειρείν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν φοιτητές-επιχειρηματίες που έχουν διακριθεί στον διαγωνισμό GSEA Greece, να εμπνευστούν από τις ιστορίες τους και να ανταλλάξουν ιδέες με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος για τη δημιουργία και την καινοτομία. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει επίσης βιωματικές παρουσιάσεις, ανοιχτές συζητήσεις και mentoring sessions από επαγγελματίες του χώρου, που θα προσφέρουν πρακτικά εφόδια για τα επόμενα βήματα κάθε νέου επιχειρηματία. Τέλος, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν αναλυτικά για τη διαδικασία συμμετοχής στον φετινό διαγωνισμό GSEA Greece, αποκτώντας πολύτιμη γνώση για το πώς μπορούν να ξεχωρίσουν, να διακριθούν και να διεκδικήσουν μια θέση στον Ευρωπαϊκό τελικό.

Η συμμετοχή στο Opening Event του GSEA Greece στα Ιωάννινα είναι δωρεάν, ωστόσο οι θέσεις είναι περιορισμένες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους κάνοντας την κράτηση στον παρακάτω σύνδεσμο: https://luma.com/friu6swz

Για όσους δεν καταφέρουν να παρευρεθούν στο Opening Event των Ιωαννίνων, θα υπάρξουν δύο ακόμη ευκαιρίες συμμετοχής, στο Opening Event στο Ηράκλειο της Κρήτης και στο Πανελλαδικό opening μέσω Zoom.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.