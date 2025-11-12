Η ΔΕΗ ολοκλήρωσε το αιολικό πάρκο στη στη θέση Κάρκαρος των Δημοτικών Ενοτήτων Αντίκυρας και Δεσφίνας στη Φωκίδα.

Η ΔΕΗ ολοκλήρωσε την κατασκευή ενός ακόμη αιολικού πάρκου, ισχύος 36 MW, στη θέση Κάρκαρος των Δημοτικών Ενοτήτων Αντίκυρας και Δεσφίνας στη Φωκίδα, ενισχύοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Το έργο περιλαμβάνει επτά ανεμογεννήτριες τελευταίας τεχνολογίας Siemens Gamesa, τύπου SG145, ενώ η διασύνδεσή του με το ηλεκτρικό σύστημα θα πραγματοποιηθεί μέσω νέου υποσταθμού ανύψωσης τάσης 33/150 kV. Το πάρκο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέσα στο 2026.

Το αιολικό δυναμικό της περιοχής, σε συνδυασμό με τον σύγχρονο εξοπλισμό, θα επιτρέψει την παραγωγή περίπου 82,5 GWh πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως – ποσότητα ικανή να καλύψει τις ανάγκες σχεδόν 20.000 νοικοκυριών. Παράλληλα, θα αποτρέπεται η εκπομπή περίπου 41.250 τόνων διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η θυγατρική εταιρεία «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της, υλοποιώντας αυτή την περίοδο τρία ακόμη αιολικά έργα στη Ροδόπη, τη Φωκίδα και την Αρκαδία, συνολικής ισχύος περίπου 100 MW.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΔΕΗ επεκτείνει τη δραστηριότητά του και στο εξωτερικό, με την έναρξη της δεύτερης φάσης κατασκευής του αιολικού πάρκου Deleni στη Ρουμανία, όπου η συνολική ισχύς θα αυξηθεί κατά 85 MW, φτάνοντας τα 225 MW.

Η ανάπτυξη των αιολικών πάρκων αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον Όμιλο, καθώς η αιολική ενέργεια ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και την ευστάθεια του συστήματος, ενώ συμβάλλει καθοριστικά στην πράσινη μετάβαση. Η ολοκλήρωση του νέου έργου στη Φωκίδα συνιστά ακόμη ένα βήμα προς τον στόχο της ΔΕΗ για εγκατεστημένη ισχύ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που θα φτάσει τα 11,8 GW έως το 2027.