Η Plenitude ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία ανακοινώθηκε για πρώτη φορά στις 23 Ιουνίου, με σκοπό την είσοδο των κεφαλαίων Ares Alternative Credit, θυγατρικών της Ares Management Corporation στη μετοχική της βάση, μέσω της απόκτησης μεριδίου 20%.

Η επένδυση, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, βασίζεται σε αποτίμηση ιδίων κεφαλαίων ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ και σε επιχειρηματική αξία που υπερβαίνει τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Η συναλλαγή έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Ο Stefano Goberti, Διευθύνων Σύμβουλος της Plenitude, δήλωσε: «Σήμερα, η Ares εντάσσεται επίσημα στη βάση των μετόχων της Plenitude, μαζί με την Eni και την Energy Infrastructure Partners. Η είσοδος ενός νέου επενδυτή επιβεβαιώνει περαιτέρω την ελκυστικότητα του ξεχωριστού επιχειρηματικού μας μοντέλου και υπογραμμίζει την αξία που έχουμε δημιουργήσει με την πάροδο του χρόνου. Είμαστε βέβαιοι ότι, μαζί, θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε την κοινή μας πορεία ανάπτυξης με αποφασιστικότητα».

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ολοκλήρωση της επένδυσης μας στην Plenitude και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον Stefano και τις υπόλοιπες ομάδες της Plenitude και της Eni για το επόμενο κεφάλαιο ανάπτυξης», δήλωσε ο Stefano Questa, Partner και Co-Head της European Alternative Credit.

Η Plenitude, εταιρεία που έχει υπό τον έλεγχο της το 100% της ZeniΘ, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 15 χώρες παγκοσμίως με ένα επιχειρηματικό μοντέλο που ενσωματώνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 4,8 GW ανανεώσιμων πηγών, τις πωλήσεις ενέργειας και τις ενεργειακές λύσεις σε όλη την Ευρώπη. Η εταιρεία εξυπηρετεί 10 εκατομμύρια πελάτες και διαχειρίζεται ένα τεράστιο δίκτυο με περισσότερα από 22.000 δημόσια σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μέχρι το 2028, η Plenitude στοχεύει να φτάσει τα 10 GW ανανεώσιμης ισχύος παγκοσμίως.