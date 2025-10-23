Με την εφαρμογή του προτύπου ISO 19650 για το BIM, ο Όμιλος AKTOR υιοθετεί πλήρως τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση σύνθετων τεχνικών έργων.

Ο Όμιλος AKTOR έγινε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε κατά το διεθνές πρότυπο ISO 19650 για το Building Information Modeling (BIM), σηματοδοτώντας τη συστηματική μετάβαση προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητάς του.

H Τεχνολογία Μοντελοποίησης ΒΙΜ διασφαλίζει την ολοκληρωμένη ψηφιακή αναπαράσταση των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός έργου σε όλη τη διάρκεια ζωής του. Για τον λόγο αυτό, το BIM αποτελεί σημείο αναφοράς παγκοσμίως για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου των κατασκευών.

Με την εφαρμογή του προτύπου ISO 19650 για το BIM, ο Όμιλος AKTOR υιοθετεί πλήρως τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση σύνθετων τεχνικών έργων. Ειδικότερα, το πρότυπο ISO 19650 στο BIM προσφέρει πολυεπίπεδα οφέλη σε εταιρείες του τεχνικού κλάδου, όπως βελτιωμένη διαχείριση πληροφοριών, ενίσχυση συνεργασίας και διαλειτουργικότητας, μείωση κόστους και χρόνου, αξιοπιστία και διαφάνεια και προετοιμασία για έργα του μέλλοντος, με την πιστοποίηση να δίνει πλεονέκτημα στη συμμετοχή σε δημόσιους και διεθνείς διαγωνισμούς, όπου η χρήση BIM καθίσταται υποχρεωτική.

Το τμήμα BIM του Ομίλου AKTOR εργάστηκε μεθοδικά και με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας για την επίτευξη αυτής της πιστοποίησης, αποδεικνύοντας στην πράξη την αξία της επένδυσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό και το ανθρώπινο δυναμικό του. Και η συγκεκριμένη διάκριση αυτή δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική πρωτιά, αλλά και θεμέλιο για την περαιτέρω εδραίωση του Ομίλου AKTOR ως ηγέτη στον τομέα των υποδομών, μέσα από τον ψηφιακό του μετασχηματισμό.