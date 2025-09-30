Μείωση κατά 54% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις δικές της εγκαταστάσεις.

Με τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της στρατηγικής της, η Tetra Pak® συνεχίζει να κάνει σημαντικά βήματα για την προστασία των τροφίμων, των ανθρώπων και του πλανήτη. Ο Απολογισμός Βιωσιμότητας 2024 παρουσιάζει την πρόοδο της εταιρείας, αναδεικνύοντας πώς οι επενδύσεις σε καινοτομία, συνεργασίες και νέες τεχνολογίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση ανθεκτικών και υπεύθυνων συστημάτων τροφίμων σε όλο τον κόσμο.

Από το 2019 η Tetra Pak έχει μειώσει κατά 54% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) στις δικές τις εγκαταστάσεις, ενώ το 94% της ενέργειας προέρχεται πλέον από ανανεώσιμες πηγές. Η πρόοδος αυτή φέρνει την εταιρεία πιο κοντά στον στόχο για μηδενικές εκπομπές έως το 2030 στις λειτουργίες της και έως το 2050 σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Ο Adolfo Orive, Πρόεδρος & CEO της Tetra Pak, δήλωσε: «Μέχρι το 2050 ο παγκόσμιος πληθυσμός θα φτάσει τα 10 δισ., με τη ζήτηση τροφίμων να αυξάνεται κατά 60%. Την ίδια στιγμή, τα συστήματα τροφίμων ευθύνονται για πάνω από το ένα τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών. Αυτή η αντίθεση αποτελεί τεράστια πρόκληση. Η Tetra Pak δεσμεύεται να συμβάλει σε λύσεις που ισορροπούν την ανάγκη για περισσότερη τροφή με λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις – όπως αποτυπώνεται και στον φετινό Απολογισμό».

Η πρόοδος αυτή προήλθε από πιο αποδοτικό εξοπλισμό, τεχνολογίες βελτιστοποίησης εργοστασίων και συσκευασίες με μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα. Για παράδειγμα, το 2024 οι εκπομπές από γραμμές παραγωγής γαλακτοκομικών μακράς διάρκειας μειώθηκαν κατά 13% σε σχέση με το 2023 και κατά 42% σε σύγκριση με το 2019.

Άλλα επιτεύγματα περιλαμβάνουν:

Υποστήριξη εργοστασίων τροφίμων ώστε να μειώσουν έως και 40% την κατανάλωση ενέργειας και να βελτιώσουν την ποιότητα παραγωγής κατά 60%, μειώνοντας τη σπατάλη τροφίμων.

Παροχή γάλακτος ή άλλων θρεπτικών ροφημάτων σε 66 εκατ. παιδιά σε 49 χώρες μέσω σχολικών προγραμμάτων διατροφής.

Επένδυση περίπου 100 εκατ. ευρώ σε έρευνα και ανάπτυξη για πιο φιλικές προς το περιβάλλον χάρτινες συσκευασίες, με καινοτομίες όπως καπάκια από ανακυκλωμένα πολυμερή και την Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf με επίστρωση από χαρτί.

Λανσάρισμα του πλαισίου Approach to Nature, με περισσότερους από 20 μετρήσιμους στόχους για την προστασία και αποκατάσταση της φύσης και τη διασφάλιση υδάτινων πόρων.

Συνεργασία με 150 προμηθευτές μέσω της πρωτοβουλίας Join Us in Protecting the Planet.

Μπορείτε να διαβάσετε τον πλήρη Απολογισμό Βιωσιμότητα στην επίσημη ιστοσελίδα μας.