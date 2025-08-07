Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιχειρήσεις

Η ΔΕΗ μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης με περισσότερα από 60 καταστήματα

Η ΔΕΗ μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης με περισσότερα από 60 καταστήματα
ΔΕΗ Fiber: Διαθέσιμο και στα Καταστήματα ΔΕΗ το νέο, προσιτό και υπερυψηλών ταχυτήτων ίντερνετ της ΔΕΗ

Ξεπέρασε τα 60 καταστήματα το δίκτυο νέων και ανακαινισμένων καταστημάτων ΔΕΗ πανελλαδικά, με τον μετασχηματισμό του δικτύου να συνεχίζεται δυναμικά και το 2025. Έχοντας τον πελάτη, τις ανάγκες και την εμπειρία του στο επίκεντρο, τα νέα καταστήματα ΔΕΗ σχεδιάστηκαν για να παρέχουν μία μοναδική εμπειρία στην ψηφιακή εποχή, με μοντέρνο σχεδιασμό, ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενέργειας, γρήγορη εξυπηρέτηση και διευρυμένο ωράριο.

Ο αρχιτεκτονικός και λειτουργικός σχεδιασμός των νέων καταστημάτων γίνεται σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες τάσεις, με ανοιχτούς, φιλόξενους χώρους και εντυπωσιακό φωτισμό, με στόχο να παρέχουν μία μοναδική εμπειρία στην ψηφιακή εποχή του νέου εξηλεκτρισμού.

Τα νέα, πλήρως ανασχεδιασμένα καταστήματα και Pop-Up σημεία της ΔΕΗ συνεχίζουν να ενισχύουν την παρουσία της εταιρείας, φέρνοντας πιο κοντά στους πελάτες ολοκληρωμένες ενεργειακές υπηρεσίες και καινοτόμες λύσεις.

Τα καταστήματα ΔΕΗ στη νέα εποχή

Το καθημερινό διευρυμένο ωράριο των νέων και ανακαινισμένων καταστημάτων ΔΕΗ, ισχύει Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο από τις 08:00 έως τις 15:00 και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 08:00 έως τις 20:00, ενώ η πληρωμή λογαριασμών γίνεται, επίσης, μέσω του myΔΕΗ 24/7 και είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο. Τα ανασχεδιασμένα καταστήματα προσφέρουν στους επισκέπτες τους άμεση και εύκολη εξυπηρέτηση σε τρεις ζώνες:

Τη ζώνη γρήγορης εξυπηρέτησης,

Τη ζώνη εξυπηρέτησης από εξειδικευμένους συμβούλους ενέργειας,

Τη ζώνη ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης myΔΕΗ ServicePoint, όπου οι πελάτες μπορούν να εγγραφούν, να διαχειριστούν και να εξοφλήσουν τα προγράμματα και τους λογαριασμούς τους, αλλά και να υποβάλλουν αιτήματα και να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά ή να προγραμματίσουν το ραντεβού τους σε ημέρα και ώρα της επιλογής τους.

Εξειδικευμένα προϊόντα ενέργειας για τις ανάγκες των πελατών

Στα νέα καταστήματα ΔΕΗ, οι πελάτες μπορούν να ενημερωθούν για προϊόντα και υπηρεσίες ενέργειας που ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές ανάγκες τους. Για τους φοιτητές, η ΔΕΗ σχεδίασε το ΔΕΗ myHome 4Students, ένα εξειδικευμένο ενεργειακό προϊόν με πλήρεις παροχές και διάρκεια 12 μηνών, σχεδιασμένο ειδικά για τις απαιτήσεις της φοιτητικής ζωής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη χαμηλότερη χρέωση προμήθειας για τις πρώτες 150 kWh κάθε μήνα, δωρεάν πάγια για τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες και χωρίς επιπλέον κόστος την υπηρεσία GreenPass για έναν ολόκληρο χρόνο, με την οποία το σύνολο της κατανάλωσης αντιστοιχίζεται σε ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές. Επιπλέον, προσφέρει αποκλειστικά προνόμια και εκπτώσεις σε συνεργασία με μεγάλες εταιρείες.

Για τους οικιακούς πελάτες που επιθυμούν σταθερότητα χωρίς απρόβλεπτες αλλαγές, το ΔΕΗ myHome EnterTwo αποτελεί την ιδανική λύση, καθώς προσφέρει σταθερή τιμή για 24 μήνες, απλοποιώντας τον προγραμματισμό των μηνιαίων εξόδων ενός νοικοκυριού. Οι πελάτες του σταθερού διετούς διζωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ απολαμβάνουν, επίσης, δωρεάν, για 3 μήνες, την πρόσθετη υπηρεσία GreenPass, που εγγυάται πως όση ποσότητα ενέργειας καταναλώνεται, τόση παράγεται και δεσμεύεται για τον πελάτη από Ανανεώσιμες Πηγές, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης ΔΕΗ myRewards Coupons.

Παράλληλα, για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, η ΔΕΗ προσφέρει ενεργειακά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, όπως το ΔΕΗ myBusiness Enter, το οποίο διασφαλίζει σταθερότητα στο κόστος και ευελιξία στην κατανάλωση, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας.

ΔΕΗ Fiber: Nέα εποχή στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΔΕΗ

Τα καταστήματα ΔΕΗ αποτελούν πλέον σημείο ενημέρωσης και ενεργοποίησης για το ΔΕΗ Fiber, τη νέα υπηρεσία γρήγορου και αξιόπιστου Internet μέσω οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH). Ήδη διαθέσιμο σε 13 δήμους της Αττικής, το ΔΕΗ Fiber καλύπτει περισσότερα από 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, προσφέροντας υψηλές ταχύτητες, σταθερές χρεώσεις, δωρεάν εγκατάσταση εξοπλισμού και μηδενικό τέλος ενεργοποίησης.

Η ΔΕΗ μετασχηματίζει συνεχώς τις υπηρεσίες της με στόχο να βελτιώνει την εμπειρία του πελάτη σε κάθε σημείο επαφής, δημιουργώντας μία νέα ολιστική ψηφιακή πολυεπίπεδη εμπειρία. Αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, σχεδιάζει και υλοποιεί νέες λύσεις προστιθέμενης αξίας, χτίζοντας μια νέα σχέση μαζί τους.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

Βιταμίνη B3 και πράσινο τσάι: Ο συνδυασμός που μπορεί να προστατεύσει από το Αλτσχάιμερ

Βιταμίνη B3 και πράσινο τσάι: Ο συνδυασμός που μπορεί να προστατεύσει από το Αλτσχάιμερ

Ο πιο δύσκολος χρόνος για ένα γάμο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ο πιο δύσκολος χρόνος για ένα γάμο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Γεράσιμος Ανδρεάτος: Έκκληση για αίμα κάνει ο τραγουδιστής – Ο ανιψιός του είναι στην εντατική

Γεράσιμος Ανδρεάτος: Έκκληση για αίμα κάνει ο τραγουδιστής – Ο ανιψιός του είναι στην εντατική

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Ο ανταγωνισμός ΔΕΗ - ΟΤΕ στο Fiber to the Home, τέλος στη δικαστική εκκρεμότητα της καθολικής υπηρεσίας, η νέα κοινοπραξία HEC – Polyeco και το νέο Credit Facility της Coca-Cola HBC

Ο ανταγωνισμός ΔΕΗ - ΟΤΕ στο Fiber to the Home, τέλος στη δικαστική εκκρεμότητα της καθολικής υπηρεσίας, η νέα κοινοπραξία HEC – Polyeco και το νέο Credit Facility της Coca-Cola HBC

Market Maven
ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Επιχειρήσεις
ΔΕΗ 3x3 Street Basketball: Το μπάσκετ «κατέκτησε» τις πλατείες της χώρας

ΔΕΗ 3x3 Street Basketball: Το μπάσκετ «κατέκτησε» τις πλατείες της χώρας

Επιχειρήσεις
Ο Όμιλος ΔΕΗ συμβάλλει στην κυβερνοασφάλεια των ευφυών ενεργειακών υποδομών

Ο Όμιλος ΔΕΗ συμβάλλει στην κυβερνοασφάλεια των ευφυών ενεργειακών υποδομών

Επιχειρήσεις

NETWORK

Δήμος Αθηναίων: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω ισχυρών ριπών ανέμου

Δήμος Αθηναίων: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω ισχυρών ριπών ανέμου

ienergeia.gr
Γιάννης Βλασερός: «Με θερμοπληξία η υγεία στα νησιά»

Γιάννης Βλασερός: «Με θερμοπληξία η υγεία στα νησιά»

healthstat.gr
ΥΠΕΞ: Αναμενόμενη Αντίδραση η Ρηματική Διακοίνωση της Αιγύπτου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

ΥΠΕΞ: Αναμενόμενη Αντίδραση η Ρηματική Διακοίνωση της Αιγύπτου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

ienergeia.gr
Πετούσαν ανεξέλεγκτα τόνους μπαζών σε γεωτεμάχιο στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Πετούσαν ανεξέλεγκτα τόνους μπαζών σε γεωτεμάχιο στη Δυτική Θεσσαλονίκη

ienergeia.gr
Η ΔΕΗ μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης με περισσότερα από 60 καταστήματα

Η ΔΕΗ μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης με περισσότερα από 60 καταστήματα

ienergeia.gr
Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

healthstat.gr
FDA: Ενέκρινε ένα νέο φάρμακο για το γλοίωμα εγκεφάλου

FDA: Ενέκρινε ένα νέο φάρμακο για το γλοίωμα εγκεφάλου

healthstat.gr
Ο πιο δύσκολος χρόνος για ένα γάμο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ο πιο δύσκολος χρόνος για ένα γάμο, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr