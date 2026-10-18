Το βασικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης πρότασης είναι ότι συνδυάζει ζωική και φυτική πρωτεΐνη με φυτικές ίνες, προσφέροντας μια εύκολη εναλλακτική για την καθημερινή διατροφή.

Τα βραστά αυγά αποτελούν μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για πρωινό ή ένα γρήγορο γεύμα, καθώς είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και προσφέρουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά.

Ωστόσο, σύμφωνα με διατροφικές συστάσεις που παρουσιάζει η ισπανική εφημερίδα El Español, ο τρόπος με τον οποίο τα συνοδεύουμε μπορεί να επηρεάσει τη συνολική διατροφική αξία του πιάτου.

Αντί για την κλασική μαγιονέζα, οι διατροφολόγοι προτείνουν έναν διαφορετικό συνδυασμό: χούμους και πάπρικα. Πρόκειται για μια εναλλακτική που προσθέτει φυτικές ίνες και επιπλέον θρεπτικά συστατικά, χωρίς να στερείται γεύσης.

Γιατί τα βραστά αυγά θεωρούνται θρεπτική επιλογή

Τα αυγά περιέχουν πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, καθώς παρέχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα που χρειάζεται ο οργανισμός.

Παράλληλα, αποτελούν πηγή βιταμινών Β12 και D, σεληνίου και χολίνης, ενός συστατικού που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος.

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Ένα μεγάλο βραστό αυγό προσφέρει περίπου 6 γραμμάρια πρωτεΐνης και 75 έως 80 θερμίδες, γεγονός που το καθιστά πρακτική επιλογή για ένα χορταστικό γεύμα.

Γιατί να επιλέξετε χούμους αντί για μαγιονέζα

Το χούμους παρασκευάζεται κυρίως από ρεβίθια, ταχίνι, ελαιόλαδο, λεμόνι και μπαχαρικά.

Σε αντίθεση με τη μαγιονέζα, η οποία αποτελεί κυρίως πηγή λιπαρών, το χούμους προσφέρει επίσης φυτικές ίνες, φυτική πρωτεΐνη και μέταλλα.

Οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και μπορούν να ενισχύσουν το αίσθημα κορεσμού.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η μαγιονέζα είναι απαραίτητα ανθυγιεινή ή ότι πρέπει να αποκλειστεί από τη διατροφή. Η θρεπτική αξία εξαρτάται από τη σύνθεσή της, την ποσότητα που καταναλώνεται και το συνολικό διατροφικό πρόγραμμα.

Τι προσφέρει η πάπρικα στον συνδυασμό

Η πάπρικα, που παράγεται από αποξηραμένες και αλεσμένες πιπεριές, προσθέτει άρωμα και γεύση, χωρίς να απαιτείται μεγάλη ποσότητα αλατιού.

Περιέχει επίσης φυτικές χρωστικές ουσίες, όπως καροτενοειδή, με αντιοξειδωτική δράση. Ωστόσο, οι μικρές ποσότητες που χρησιμοποιούνται ως καρύκευμα δεν πρέπει να θεωρούνται σημαντική πηγή θρεπτικών συστατικών.

Για την παρασκευή του πιάτου, αρκεί να κόψετε τα βραστά αυγά στη μέση, να προσθέσετε λίγο χούμους και να πασπαλίσετε με γλυκιά ή καπνιστή πάπρικα.

Ο συνδυασμός μπορεί να συνοδευτεί από λαχανικά ή ψωμί ολικής άλεσης, δημιουργώντας ένα πιο ολοκληρωμένο γεύμα.

Πηγή elespanol.com