Η πρώτη μεταμόσχευση ήπατος από γυναίκα χειρουργό στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε, στις 17 Οκτωβρίου 2025, στη Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Σε έναν τομέα όπου η συμμετοχή των γυναικών υπήρξε ιστορικά περιορισμένη, η νεαρή αλλά έμπειρη χειρουργός κα Κωνσταντίνα Ελένη Καρακάση, πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος από γυναίκα χειρουργό στην Ελλάδα.

Η επιτυχημένη επέμβαση σε ένα 59χρονο ασθενή, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή της Κλινικής, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής κ. Γεωργίου Τσουλφά, αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ελληνική ιατρική και επιβεβαιώνει την υψηλή επιστημονική κατάρτιση του γυναικείου ιατρικού δυναμικού, αλλά και την έμφαση που δίνει το Αριστοτέλειο στην αποτελεσματική εκπαίδευση των νέων επιστημόνων.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Κωνσταντινούπολη, η κα Καρακάση αποφοίτησε με Άριστα από το Ζωγράφειο και σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπου ολοκλήρωσε και την ειδικότητά της. Σήμερα, εργάζεται ως Γενική Χειρουργός στην Κλινική Μεταμοσχεύσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, διαθέτοντας εμπειρία σε μεταμοσχεύσεις ήπατος και νεφρού. Παράλληλα, είναι Υποψήφια Διδακτόρισσα του Αριστοτελείου, μελετώντας την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, όπως η τρισδιάστατη απεικόνιση (LIDAR), στη χειρουργική.

«Το επίτευγμα αυτό αποκτά τεράστια σημασία, καθώς σηματοδοτεί την έμπρακτη ενίσχυση της Ισότητας και της Συμπερίληψης στον απαιτητικό χώρο της χειρουργικής μεταμοσχεύσεων» αναφέρει ο Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Αριστοτελείου, Καθηγητής Γεώργιος Τσουλφάς.