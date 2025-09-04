Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Υγεία

Βοτουλινική τοξίνη: Συμβουλές μετά τη θεραπεία για βέλτιστο αποτέλεσμα

Βοτουλινική τοξίνη: Συμβουλές μετά τη θεραπεία για βέλτιστο αποτέλεσμα
Γράφει ο ο κ. Γεώργιος Α. Παπαγεωργίου, Διευθυντής Πλαστικός Χειρουργός στο Metropolitan Hospital.

Η θεραπεία με βοτουλινική τοξίνη (botox) αποτελεί μία από τις πλέον διαδεδομένες και αποτελεσματικές μεθόδους για τη μείωση των δυναμικών ρυτίδων έκφρασης, όπως είναι το «πόδι της χήνας», οι ρυτίδες του μετώπου και του μεσόφρυου. Πρόκειται για μια μη επεμβατική, ταχύτατη και ασφαλή θεραπεία, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζεται από έμπειρο ιατρό.

Πώς λειτουργεί η βοτουλινική τοξίνη;

«Η βοτουλινική τοξίνη χρησιμοποιείται, εδώ και δεκαετίες, σε μεγάλες δόσεις για την αντιμετώπιση των σπασμών συγκεκριμένων μυϊκών ομάδων. Η αποτελεσματικότητά της άνοιξε το δρόμο για τη χρήση της, σε πολύ μικρότερες δόσεις, στην αισθητική ιατρική για τον περιορισμό των σπασμών των μιμικών μυών του προσώπου (οι μιμικοί μύες είναι οι μύες που βρίσκονται πίσω από τις εκφράσεις του προσώπου και, σε βάθος χρόνου είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία των ρυτίδων). Η βοτουλινική τοξίνη επιδρά στην νευρομυϊκή σύναψη των μιμικών μυών με αποτέλεσμα να μειώνει την κινητικότητά τους και το αποτέλεσμα της δράσης αυτής είναι άκρως θεαματικό. Η θεραπεία, εφόσον εφαρμοστεί από ειδικό ιατρό, που γνωρίζει τους κανόνες έγχυσης, τη δοσολογία, το πώς, το πού και το κάθε πότε πρέπει να εγχυθεί η τοξίνη, δεν έχει καμία παρενέργεια», αναφέρει ο κ. Γεώργιος Α. Παπαγεωργίου, Διευθυντής Πλαστικός Χειρουργός στο Metropolitan Hospital.

«Ωστόσο, συνεχίζει, απαιτείται η προσοχή σας, ιδίως όσον αφορά κάποιες «οικονομικές εορταστικές» προσφορές οι οποίες μπορεί να σας κοστίσουν τελικά πολύ περισσότερο. Παράδειγμα: μπορεί, είτε γιατί το φιαλίδιο της τοξίνης έχει ανοιχτεί και έχει μείνει στο ψυγείο για πολύ καιρό πριν τη θεραπεία για την οποία θα χρησιμοποιηθεί, είτε γιατί η τοξίνη ενίεται σε μεγάλη αραίωση, είτε γιατί δεν χορηγείται η σωστή δόση, είτε γιατί ο οργανισμός σας έχει παραγάγει αντισώματα κατά της τοξίνης λόγω συχνότερης από το κανονικό χορήγησής της, να μην «παραλύσει» τελείως η μυϊκή ομάδα-στόχος και εμφανίζει ακόμα κινητικότητα ή να αρχίσει να εμφανίζεται κινητικότητα πολύ πριν τους 6 μήνες, που είναι η χρονική διάρκεια του αποτελέσματος μιας ορθής θεραπείας από έναν ειδικό», επισημαίνει, εξηγώντας τι επιτρέπεται και τι όχι μετά τη θεραπεία.

Η διαδικασία της θεραπείας

Η εφαρμογή είναι εξαιρετικά απλή: η συνιστώμενη ποσότητα βουτολινικής τοξίνης ενίεται με πολύ λεπτή βελόνα σε συγκεκριμένους μυς. Όσον αφορά αυτό το στάδιο, γενικά, έχετε υπόψη ότι η επιτυχία της θεραπείας εξαρτάται από την ποσότητα (μονάδες) της τοξίνης ανά περιοχή και όχι από τον αριθμό των τσιμπημάτων ή την ποσότητα του διαλύματος που εφαρμόζεται.

Τι να αποφύγετε μετά τη θεραπεία

Υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε και μάλιστα αμέσως μετά τη θεραπεία. Μπορείτε να πλύνετε το πρόσωπό σας, να χαμογελάσετε, να συνοφρυωθείτε και γενικά να συνεχίσετε να εκφράζεστε με τους μυς του προσώπου σας (χωρίς ωστόσο υπερβολές) και να κάνετε και πλήρες μακιγιάζ. Ωστόσο, αν θελήσετε να ξεκουραστείτε, να ξαπλώσετε, να κάνετε έναν σύντομο ύπνο, θυμηθείτε:

1. Μην ξαπλώσετε μπρούμυτα

Ξαπλώστε ανάσκελα ακουμπώντας το κεφάλι σας σε ψηλό μαξιλάρι. Για πόση ώρα; Για τέσσερις τουλάχιστον ώρες μετά την εφαρμογή της βουτολινικής τοξίνης. Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί χρειάζεται χρόνος για να «καθίσει» σωστά το εγχεόμενο υλικό στο πρόσωπό σας (αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με το φυσιολογικό «πρήξιμο» μετά την εφαρμογή, που θα κρατήσει λίγο παραπάνω χρόνο).

2. Αποφύγετε τη σωματική άσκηση

Όσο της άσκησης/άθλησης και να είστε, καλό θα είναι να αποφύγετε τη γυμναστική και την έντονη κόπωση για τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εφαρμογή της θεραπείας. Γιατί; Γιατί το πρόσωπό σας χρειάζεται αυτό το χρονικό διάστημα για να «ηρεμήσει», ειδικά αν έχουν προκύψει μώλωπες και κοκκινίλες.

3. Μην τρίβετε το πρόσωπό σας

Είναι συχνό και πολύ ανθρώπινο να «πάει το χέρι σας εκεί», στο σημείο της ένεσης, είτε για να «νιώσετε» την αλλαγή αγγίζοντάς την, είτε για να ανακουφιστείτε τρίβοντας το σημείο καθώς η επίδραση της αναισθητικής κρέμας έχει αρχίσει να περνάει. Μην το κάνετε. Επίσης μην ξύσετε το σημείο και μη ρίξετε ζεστό νερό επάνω του.

Αφήστε το δέρμα και τους μυς της θεραπείας να αφομοιώσουν «με την ησυχία τους» το ενέσιμο υλικό και σε δύο με επτά ημέρες που θα γίνουν εμφανή τα πρώτα αποτελέσματα της θεραπείας θα «τρίβετε τα μάτια σας»…

«Η θεραπεία με βοτουλινική τοξίνη είναι ασφαλής, εφόσον εφαρμόζεται σωστά και ακολουθούνται οι απαραίτητες ιατρικές οδηγίες» καταλήγει ο κ. Παπαγεωργίου.

Κλινική Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής του Metropolitan Hospital προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αισθητικής και επανορθωτικής χειρουργικής, από τις πιο απλές μη επεμβατικές θεραπείες έως τις πλέον απαιτητικές επεμβάσεις προσώπου και σώματος. Η φροντίδα κάθε περιστατικού γίνεται με σεβασμό στην ατομικότητα του κάθε ενδιαφερόμενου και με γνώμονα την αποκατάσταση της λειτουργικότητας και της αισθητικής ισορροπίας.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Νέα μελέτη: Η εξέταση που βοηθά στον εντοπισμό πρόωρων ενδείξεων του Αλτσχάιμερ

Νέα μελέτη: Η εξέταση που βοηθά στον εντοπισμό πρόωρων ενδείξεων του Αλτσχάιμερ

Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

Ιός Δυτικού Νείλου: Κρούσματα καταγράφονται σε 32 δήμους της χώρας μας – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ιός Δυτικού Νείλου: Κρούσματα καταγράφονται σε 32 δήμους της χώρας μας – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ντέμι Μουρ: Οι 2 ασκήσεις που κάνει ευλαβικά για να παραμένει σε φόρμα

Ντέμι Μουρ: Οι 2 ασκήσεις που κάνει ευλαβικά για να παραμένει σε φόρμα

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Πώς οι ορμόνες ρυθμίζουν το σωματικό βάρος και την όρεξη;

Πώς οι ορμόνες ρυθμίζουν το σωματικό βάρος και την όρεξη;

Υγεία
Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Υγεία
Μικροδισκεκτομή: Η λύση στον πόνο από δισκοκήλη

Μικροδισκεκτομή: Η λύση στον πόνο από δισκοκήλη

Υγεία
Σύγχρονες θεραπείες για την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη

Σύγχρονες θεραπείες για την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη

Υγεία

NETWORK

Το ΕΒΕΑ στην 89η ΔΕΘ 2025 – Διάλογος για την Ανάπτυξη, την Καινοτομία και τις Διεθνείς Συνεργασίες

Το ΕΒΕΑ στην 89η ΔΕΘ 2025 – Διάλογος για την Ανάπτυξη, την Καινοτομία και τις Διεθνείς Συνεργασίες

ienergeia.gr
Στέφανος Γκίκας: Πράσινο μετασχηματισμό λιμένων για τον εκσυγχρονισμό της Ακτοπλοΐας και την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

Στέφανος Γκίκας: Πράσινο μετασχηματισμό λιμένων για τον εκσυγχρονισμό της Ακτοπλοΐας και την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

ienergeia.gr
H ΔΕΗ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SOLARIS για αποδοτικά φωτοβολταϊκά

H ΔΕΗ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SOLARIS για αποδοτικά φωτοβολταϊκά

ienergeia.gr
ECDC για Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας – Τα κενά της Ελλάδας

ECDC για Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας – Τα κενά της Ελλάδας

healthstat.gr
Γιώργος Αλικάκος: Πέθανε σε ηλικία 58 ετών – Ήταν πρώην μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Γιώργος Αλικάκος: Πέθανε σε ηλικία 58 ετών – Ήταν πρώην μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

healthstat.gr
Η χρήση κινητού στην τουαλέτα αυξάνει τον κίνδυνο αιμορροΐδων – Νέα μελέτη

Η χρήση κινητού στην τουαλέτα αυξάνει τον κίνδυνο αιμορροΐδων – Νέα μελέτη

healthstat.gr
Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

healthstat.gr
Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

ienergeia.gr