Ν. Παπανδρέου: Το ΠΑΣΟΚ μπορεί - και πρέπει - να ξαναγίνει η δύναμη που προσφέρει ελπίδα και προοπτική

Ν. Παπανδρέου: Το ΠΑΣΟΚ μπορεί - και πρέπει - να ξαναγίνει η δύναμη που προσφέρει ελπίδα και προοπτική Φωτογραφία: EUROKINISSI-ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Το μήνυμα του Νίκου Παπανδρέου για τη σημερινή επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ «ήταν η παράταξη που άλλαξε ριζικά την Ελλάδα: έφερε κοινωνικά δικαιώματα, αναδιανομή, στήριξε την παιδεία και το ΕΣΥ. Έκανε και λάθη. Μόνο ο άπραγος είναι "αλάνθαστος"», τονίζει μεταξύ άλλων ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου, σε μήνυμά του για τη σημερινή επέτειο ίδρυσης του κόμματος.

Ο κ. Παπανδρέου τονίζει ότι «το ΠΑΣΟΚ μπορεί -και πρέπει- να ξαναγίνει η δύναμη που προσφέρει ελπίδα και προοπτική» και σημειώνει:

«Η 3η του Σεπτέμβρη δεν είναι απλώς μια ημερομηνία· είναι η στιγμή που η κοινωνία πίστεψε πως μπορεί να πάρει τη μοίρα της στα χέρια της. Είναι η μέρα που το ΠΑΣΟΚ έδωσε φωνή σε όλους εκείνους που αισθάνονταν αδικημένοι, αποκλεισμένοι, ξεχασμένοι. Είναι και μέρα μνήμης και ευθύνης.

Η 3η Σεπτέμβρη είναι και μια υπόσχεση. Να κτίσουμε μια ευέλικτη και "έξυπνη" Ελλάδα που θα απαντάει με τόλμη και ταχύτητα στις προκλήσεις της εποχής μας. Σήμερα η πρόκληση είναι η κοινωνική ανισότητα, η κλιματική κρίση και η αβεβαιότητα. Οι λύσεις και προτάσεις μας απελευθερώνουν τις δημιουργικές ικανότητές μας και μειώνουν τις ανισότητες και σηκώνουν την μεσαία τάξη ως οδηγός πια των αλλαγών που χρειαζόμαστε για να μπούμε γερά στον 21ο αιώνα».

