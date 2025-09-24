«Η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας συνεχίζει την πολιτική διάλυσης του δικτύου, με συνέπεια τη συνεχή επιδείνωση των συνθηκών εργασίας για εκείνους τους λίγους πλέον συναδέλφους που έχουν μείνει στα καταστήματα», καταγγέλλει η Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση Εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας.

Σε νέο κλείσιμο καταστημάτων προχωράει η Εθνική Τράπεζα. Να μπει ένα φρένο στη διάλυση του δικτύου ζητά η Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση Εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας, που κάνει λόγο για «τραγικές συνθήκες εργασίας» στα καταστήματα, τα οποία συνεχώς συρρικνώνονται.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι «έχουμε νέο κλείσιμο 14 επιπλέον καταστημάτων, στην επαρχία κυρίως. Τα 3 κλείνουν οριστικά (Αιγείρας, Μουζάκι, Κρέστενων) και 11 καταστήματα μένουν μόνο με ένα μηχάνημα και έναν ενοικιαζόμενο εργαζόμενο με πενιχρό μισθό!».

Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται πως «Το προσωπικό μειώνεται συνεχώς και τα καταστήματα που μένουν επιβαρύνονται με τεράστια πίεση από την πελατεία που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί. Ταμίες θα έχουν μείωση μισθού, γιατί η Διοίκηση στα καταστήματα υποδοχής δεν τοποθετεί 2ο ταμείο, που χρειάζεται προφανώς. Ήδη, επειδή η τράπεζα λειτουργεί πολύ συχνά με προσωρινές τοποθετήσεις - αποσπάσεις σε θέσεις ταμείου, ανάλογα με τις μέρες απουσίας χάνεται μέρος του επιδόματος. Επίσης, αρκετοί συνάδελφοι και με τα νέα κλεισίματα θα αναγκάζονται να μετακινούνται μέχρι και 100 χλμ (!) ημερησίως (πχ ν. Καλαμάτας)».

Σύμφωνα με την καταγγελία, η διοίκηση της Τράπεζας πιέζει τους εργαζόμενους να πωλούν καθημερινά προϊόντα σε πελάτες, «Λες και τα αμοιβαία κεφάλαια πχ είναι προϊόν που απευθύνεται σε όλους».

Οι προτεραιτότητες των στελεχών περιορίζονται στη... βιτρίνα, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες: «Πολλές περιοχές είναι ιδιαίτερα αποδυναμωμένες και δεν προκηρύχθηκε καμία πρόσληψη (Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία, Πέλλα κλπ.). Ωστόσο, τα στελέχη αντί να βλέπουν τα πραγματικά προβλήματα, κοιτούν τη βιτρίνα, αν υπάρχουν κάδοι, αν είναι ωραία βαμμένοι οι τοίχοι, τα αυτοκόλλητα και τα καλώδια... Καταστήματα που συνεχώς ανακαινίζονται, με απλήρωτες υπερωρίες για τους συναδέλφους».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αριστερής Κίνησης Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας:

Συνεχίζει η Διοίκηση της ΕΤΕ την πολιτική διάλυσης του δικτύου, με συνέπεια τη συνεχή επιδείνωση των συνθηκών εργασίας για εκείνους τους λίγους πλέον συναδέλφους που έχουν μείνει στα καταστήματα.

Όπως όλες οι συστημικές τράπεζες, και με την πλήρη στήριξη της κυβέρνησης ΝΔ που διαφημίζει τη δήθεν κοινωνική εταιρική ευθύνη των τραπεζών, συνεχίζουν την περιστολή κόστους λειτουργίας μέσω της δραματικής συρρίκνωσης του δικτύου.

Έτσι, έχουμε νέο κλείσιμο 14 επιπλέον καταστημάτων, στην επαρχία κυρίως. Τα 3 κλείνουν οριστικά (Αιγείρας, Μουζάκι, Κρέστενων) και 11 καταστήματα μένουν μόνο με ένα μηχάνημα και έναν ενοικιαζόμενο εργαζόμενο με πενιχρό μισθό!

Το προσωπικό μειώνεται συνεχώς και τα καταστήματα που μένουν επιβαρύνονται με τεράστια πίεση από την πελατεία που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί. Ταμίες θα έχουν μείωση μισθού, γιατί η Διοίκηση στα καταστήματα υποδοχής δεν τοποθετεί 2ο ταμείο, που χρειάζεται προφανώς.

Ήδη, επειδή η τράπεζα λειτουργεί πολύ συχνά με προσωρινές τοποθετήσεις - αποσπάσεις σε θέσεις ταμείου, ανάλογα με τις μέρες απουσίας χάνεται μέρος του επιδόματος. Επίσης, αρκετοί συνάδελφοι και με τα νέα κλεισίματα θα αναγκάζονται να μετακινούνται μέχρι και 100 χλμ (!) ημερησίως (πχ ν. Καλαμάτας).

Το κλείσιμο ενός οποιουδήποτε καταστήματος σημαίνει νέα ταλαιπωρία της πελατείας, και κυρίως των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (συνταξιούχων, δικαιούχων επιδομάτων κλπ).

Είναι δεκάδες πλέον τα καταστήματα που έχουν κλείσει και στη θέση τους έχει μείνει μόλις ένα μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών σε Αττική κι επαρχία.

Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι πωλήσεις και οι άπιαστοι στόχοι. Ζητούν κάθε μέρα προβλέψεις κι αποτελέσματα και ζητούν από τους συναδέλφους να απολογηθούν αν τυχόν κάποιος πελάτης δεν πάρει κάποιο προϊόν! Έχουν ξεφύγει από τη λογική. Λες και τα αμοιβαία κεφάλαια πχ είναι προϊόν που απευθύνεται σε όλους.

Τα παράπονα είναι συνεχή, όμως η Τράπεζα επίσημα απαντάει ότι οι έρευνες δείχνουν ότι οι πελάτες είναι ενθουσιασμένοι που εξυπηρετούνται από μηχανήματα κι όχι από υπαλλήλους. Μήπως είναι ευχαριστημένοι και με την αυτόματη μετατροπή των λογαριασμών τους σε λογαριασμούς προνομίων για συναλλαγές που δίνονται ως επί το πλείστον δωρεάν; Γιατί η ΕΚΠΟΙΖΩ έλαβε χιλιάδες παράπονα.

Το προσωπικό του δικτύου έχει μειωθεί δραματικά. Συνεχώς μετακινούν συναδέλφους σε άλλες μονάδες. Με την εθελούσια έξοδο φέτος αποχώρησαν δεκάδες συνάδελφοι, ενώ κάποιοι έχουν πάρει παράταση και θα αποχωρήσουν το επόμενο διάστημα. Οι 70 προσλήψεις που έκανε η Τράπεζα δεν φτάνουν για να καλύψουν ούτε τα κενά του δικού τους οργανογράμματος.

Οι πραγματικές ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες. Αντί να προσλάβουν κι άλλους συναδέλφους και να στελεχώσουν τα καταστήματα, τα αφήνουν με 2-3 άτομα και μετακινούν συνεχώς προσωπικό, (πχ Αιδηψός, Άστρος, Νεάπολη κλπ. ) για να δεχθούν μετά οι συνάδελφοι το κλείσιμο ως αναγκαίο κακό.

Το θέσαμε επίμονα κατά τη διαπραγμάτευση για την επιχειρησιακή σύμβαση στη Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού. Με την ευκαιρία του διαγωνισμού να γίνουν πολύ περισσότερες προσλήψεις, τουλάχιστον 1 πρόσληψη ανά κατάστημα!

Πολλές περιοχές είναι ιδιαίτερα αποδυναμωμένες και δεν προκηρύχθηκε καμία πρόσληψη (Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία, Πέλλα κλπ.)

Ωστόσο, τα στελέχη αντί να βλέπουν τα πραγματικά προβλήματα, κοιτούν τη βιτρίνα, αν υπάρχουν κάδοι, αν είναι ωραία βαμμένοι οι τοίχοι, τα αυτοκόλλητα και τα καλώδια... Καταστήματα που συνεχώς ανακαινίζονται, με απλήρωτες υπερωρίες για τους συναδέλφους.

Όμως, στα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου, με νέα αύξηση κερδών (700 εκ), ανακοίνωσαν αύξηση δαπανών προσωπικού λόγω προσλήψεων στελεχών! Διώχνουν συνεχώς προσωπικό του κανονισμού εργασίας και ειδικά του δικτύου, κλείνουν καταστήματα, όμως προσλαμβάνουν συνεχώς από την αγορά χρυσοπληρωμένους γιάπηδες! Ντροπή.

Μετά το φιάσκο της κατηγοριοποίησης καταστημάτων, όπου καταστήματα που ήταν πάνω από το όριο δεν ανέβηκαν κατηγορία για να μην πληρώσουν κανένα επίδομα ευθύνης παραπάνω, τα έχουμε δει όλα. Φυσικά η Διοίκηση δεν ενοχλήθηκε από την ανακοίνωση του Συλλόγου. Κυρίως ζούμε μια γελοιότητα.

Η ευθύνη της ηγεσίας του ΣΥΕΤΕ, δηλ της πλειοψηφούσας ΔΗΣΥΕ, είναι τεράστια. Καταρχήν με την επιχειρησιακή σύμβαση, που δεν κόστισε καθόλου στην τράπεζα. Παρά τη μεγάλη δυναμική των 3 απεργιών, όπως προτείναμε τόσα χρόνια. Τις είδαμε τις «αυξήσεις» τον Ιούλιο, και της επιχειρησιακής και της κλαδικής.

Η Διοίκηση κάνει ό,τι θέλει και απλά τα ανακοινώνει στο Σύλλογο. Μάλιστα, μας κρύβουν πολλά από όσα τους ανακοινώνουν. Η αντιδημοκρατικότητα στο απόγειό της. Οι συνδικαλιστές της ΔΗΣΥΕ αποφασίζουν πχ ότι η Πρόταση Προοπτικής δεν θα έχει καν γραφείο και αποσπασμένους συναδέλφους, ενώ έχει 3 εκλεγμένους από τις τελευταίες εκλογές. Τη στιγμή που, αποσπώνται μη εκλεγμένοι συνάδελφοι και έχουν κανονικά γραφεία και αποσπασμένους άλλες παρατάξεις, με πολύ λιγότερες έδρες ή και καμία. Προφανώς, σημασία έχει ποιος έχει καλή συνεργασία με τη ΔΗΣΥΕ, έτσι μας λένε, όχι ποιον ψηφίζουν οι συνάδελφοι και μπορεί να κάνει συνδικαλιστική δουλειά και παρεμβάσεις. Κάτι που φοβούνται και γι 'αυτό κάνουν κάθε προσπάθεια να μας αποκλείσουν από όσα εν κρυπτό λέγονται και γίνονται.

1 χρόνος έχει περάσει από τις εκλογές, και έχει συνεδριάσει μόλις μια γραμματεία. Οι ΕΑΚ ακόμα δεν έχουν συγκροτηθεί, το ίδιο και τα νομαρχιακά παραρτήματα τα οποία δεν έχουν πάρει ούτε την απόφαση να στείλουν μια ανακοίνωση. Έχουν διαλυθεί τα πάντα. Η χαρά της εργοδοσίας.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Να μην τους κάνουμε τη χάρη. Μην αφήνουμε να ξεφτιλίζουν την αξιοπρέπειά μας στο όνομα της στοχοθεσίας. Μη χαρίζουμε τίποτα: ούτε μια άδεια, ούτε μια απλήρωτη υπερωρία. Να έχουμε κοινό μέτωπο με την κοινωνία απέναντι στους τραπεζίτες, που πλειστηριάζουν σπίτια, φορτώνουν συνεχώς προμήθειες και κλείνουν καταστήματα.

Διεκδικούμε συλλογικά τα δικαιώματά μας. Καλούμε τους συναδέλφους να μας απευθύνονται σε κάθε περίπτωση προσβλητικών συμπεριφορών και παραβιάσεων δικαιωμάτων.