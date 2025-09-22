Η αύξηση των εσόδων στον τουριστικό τομέα αποδίδεται τόσο στην ενίσχυση της εισερχόμενης κίνησης όσο και στην υψηλότερη δαπάνη ανά ταξίδι.

Αισθητά ενισχυμένη εμφανίζεται η μέση ταξιδιωτική δαπάνη στην Ελλάδα κατά το πρώτο επτάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, γεγονός που αποτυπώνεται σε αυξημένα τουριστικά έσοδα και θετικό ισοζύγιο.

Συγκεκριμένα, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι κατέγραψε άνοδο 9,1% την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου, ενώ τον Ιούλιο ενισχύθηκε κατά 7,2%, σε συνδυασμό με αύξηση 6,4% της ταξιδιωτικής κίνησης.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασε εντυπωσιακή άνοδο 14,6%, φτάνοντας τους 903,9 χιλιάδες ταξιδιώτες, ενώ από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 8%. Αντίθετα, από τη Γαλλία σημειώθηκε μείωση 8,6%.

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούλιο διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 4,18 δισ. ευρώ, έναντι 3,66 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2024, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να αυξάνονται κατά 15% και να φτάνουν τα 4,52 δισ. ευρώ. Οι ταξιδιωτικές πληρωμές ενισχύθηκαν επίσης, κατά 26,1%, στα 344,3 εκατ. ευρώ. Συνολικά, στο επτάμηνο, το πλεόνασμα ανήλθε σε 10,17 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά περίπου 957 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι, χάρη στην άνοδο των εισπράξεων στα 12,18 δισ. ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων αποδίδεται τόσο στην ενίσχυση της εισερχόμενης κίνησης όσο και στην υψηλότερη δαπάνη ανά ταξίδι. Οι καθαρές εισπράξεις από τον τουρισμό κάλυψαν το 51,3% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, ενώ αντιπροσώπευσαν το 85,9% του συνόλου των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα επιμέρους στοιχεία των εισπράξεων. Τον Ιούλιο, οι εισπράξεις από κατοίκους της ΕΕ-27 σημείωσαν άνοδο 23%, με σημαντική ενίσχυση από τη Γερμανία (+23,6%) και τη Γαλλία (+43,1%), ενώ οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υποχώρησαν κατά 18,2%. Από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 15,1%, φτάνοντας τα 249,8 εκατ. ευρώ. Στο επτάμηνο, οι εισπράξεις από τη Γερμανία διαμορφώθηκαν σε 2,03 δισ. ευρώ (+16,6%), από τη Γαλλία σε 769 εκατ. ευρώ (+15,6%) και από τις ΗΠΑ σε 954 εκατ. ευρώ (+25,3%).

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούλιο ανήλθε σε 6,76 εκατ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 6,4%, με ενίσχυση τόσο των αφίξεων μέσω αεροδρομίων όσο και μέσω χερσαίων συνόρων. Στο επτάμηνο, συνολικά 18,45 εκατ. ταξιδιώτες επισκέφθηκαν τη χώρα, σημειώνοντας αύξηση 2,6% έναντι του 2024. Ενδεικτικά, η κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 8%, ενώ από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 1,5%. Στον αντίποδα, οι αφίξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 8,6%.