Εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα για τη δήλωση ακινησίας οχημάτων

Μια νέα διαδικασία ελέγχου και επιβολής προστίμων για οχήματα που έχουν δηλωθεί σε ακινησία αλλά κυκλοφορούν ή βρίσκονται σε διαφορετική τοποθεσία από αυτή που έχει δηλωθεί υιοθετεί πλέον η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) .

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γεώργιος Πιτσιλής, υπέγραψε μια νέα απόφαση που τροποποιεί τον τρόπο με τον οποίο η ΑΑΔΕ ελέγχει και επιβάλλει πρόστιμα σε περιπτώσεις όπου όχημα που έχει δηλωθεί σε ακινησία κυκλοφορεί ή βρίσκεται σε άλλο σημείο από αυτό που έχει δηλωθεί.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει τα εξής: Αν κάποια δημόσια υπηρεσία, εκτός της ΑΑΔΕ, διαπιστώσει ότι ένα αυτοκίνητο που ο ιδιοκτήτης του έχει δηλώσει πως είναι ακινητοποιημένο, κυκλοφορεί κανονικά στον δρόμο, έχει πινακίδες ή είναι παρκαρισμένο σε διαφορετική θέση από αυτή που δήλωσε, τότε η υπηρεσία αυτή στέλνει τα στοιχεία στην ΑΑΔΕ.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ που παραλαμβάνουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος συντάσσουν και του στέλνουν κλήση για να ακουστούν, δηλαδή για να τους δώσουν τη δική τους εξήγηση για την παράβαση. Στην κλήση αυτή αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία που δείχνουν την παράβαση, όπως ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, ο τόπος και ο χρόνος που βρέθηκε το όχημα, ενώ αν υπάρχει, επισυνάπτεται και φωτογραφία με την πινακίδα του.

Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος έχει δέκα ημέρες για να απαντήσει στην κλήση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με email, είτε μέσω ειδικής πλατφόρμας. Αν δε συμφωνήσει με την κατηγορία ή δεν απαντήσει καθόλου μέσα σε αυτό το διάστημα, τότε η ΑΑΔΕ εκδίδει πρόστιμο που του κοινοποιεί επίσημα.

Για παράδειγμα, αν κάποιος δηλώσει ότι το αυτοκίνητό του είναι ακινητοποιημένο και δεν κινείται, αλλά η αστυνομία ή άλλη δημόσια υπηρεσία βρει το όχημα να κινείται ή σταθμευμένο σε άλλη περιοχή, τότε η ΑΑΔΕ μπορεί να του στείλει κλήση για να εξηγήσει την κατάσταση. Αν δεν πείσει ή δεν απαντήσει, θα του επιβληθεί το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Επιπλέον, η απόφαση καλύπτει και παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί από τις 4 Δεκεμβρίου 2020 και μετά και για τις οποίες δεν έχει ακόμη επιβληθεί πρόστιμο, ώστε να μην χαθούν αυτές οι περιπτώσεις.

