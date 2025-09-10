ΗΠΑ: Νεκρός ο ακτιβιστής Charlie Kirk ανακοίνωσε ο Τραμπ - Τον πυροβόλησαν σε ομιλία στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα

Ο 31χρονος ήταν ιδρυτής της ΜΚΟ «Turning Point USA» και θερμός υποστηρικτής του Τραμπ.

Νεκρός είναι ο ακροδεξιός ακτιβιστής Charlie Kirk τον οποίο πυροβόλησαν νωρίτερα σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Ο 31χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Turning Point USA» έκανε μια παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί και διαπιστώθηκε αρχικά ότι ο Κερκ είχε τραυματιστεί στον λαιμό, μετέδωσε δημοσιογράφος του NBC News σε ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Τσάρλι Κερκ απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

{https://x.com/GlynisFilyaw/status/1965885106910117964}

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε ζητήσει νωρίτερα να προσευχηθούν όλοι για τον Κερκ, επιβεβαίωσε πως έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή, σημειώνοντας ότι ήταν ένας θρύλος. «Κανείς δεν καταλάβαινε ή δεν είχε την καρδιά των Νέων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καλύτερα από τον Τσάρλι. Αγαπήθηκε και θαυμάστηκε από όλους, ειδικά από εμένα, και τώρα, δεν είναι πια μαζί μας. Τσάρλι, σε αγαπάμε!».

Η ανάρτηση Τραμπ

Δείτε όσα μεταδίδει το CBS News

{https://www.youtube.com/watch?v=8xGwBG-HDkw}

Όσα προηγήθηκαν

{https://x.com/thePulseGlobal/status/1965858883924345103}

Στα βίντεο που κυκλοφορούν στο Χ φαίνεται ο Charlie Kirk να κάθεται όπου μιλούσε στους φοιτητές, ενώ ακούγεται ένας πυροβολισμός και ο ακτιβιστής πέφτει στο έδαφος με το αριστερό του χέρι. Η σφαίρα τον πέτυχε στον λαιμό.

Η στιγμή του πυροβολισμού

{https://x.com/MrAndyNgo/status/1965852028665737511}

Ένας ύποπτος συνελήφθη στον χώρο της επίθεσης.

{https://x.com/LarimerGOP/status/1965858879641891227}

{https://x.com/clashreport/status/1965861687288111135}

«Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Charlie Kirk, ο οποίος πυροβολήθηκε», αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η ανάρτηση Βανς

{https://x.com/JDVance/status/1965857571492999312}

Ο Charlie Kirk και η πολιτική του οργάνωση, Turning Point USA, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη νίκη του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το 2024, ενώ ο Τραμπ έχει πιστώσει στον Κερκ την προσέλκυση και την κινητοποίηση της ψήφου των νέων.

Ο Κερκ καλλιέργησε στενούς δεσμούς με τον πρόεδρο και την οικογένειά του κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ και εμφανίστηκε πιο πρόσφατα στο Οβάλ Γραφείο τον Μάιο, παρευρισκόμενος στην τελετή ορκωμοσίας της δικαστή Τζανίν Πίρο.

«Κέρδισα τους νέους με 37%. Κανένας Ρεπουμπλικάνος δεν έχει κερδίσει ποτέ και εγώ κέρδισα με 37%. Και ο Τσάρλι Κερκ θα σας πει, το TikTok βοήθησε, αλλά και ο Τσάρλι Κερκ βοήθησε», είπε ο Τραμπ.

«Είναι εδώ. Κοίταξέ τον. Του αρέσει που αναφέρουμε αυτό το όνομα - σωστά, Τσάρλι; Τα έχει πάει περίφημα και εκτιμώ όλη τη βοήθεια».

Σε μια συγκέντρωση την παραμονή της ορκωμοσίας του, ο Τραμπ εξήρε τον Κερκ και τον «στρατό των νέων» του.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Τσάρλι. Ο Τσάρλι είναι φανταστικός. Μην πιστεύετε αυτά τα πράγματα όταν ακούτε ότι τα παιδιά είναι φιλελεύθερα. Δεν είναι φιλελεύθερα. Ίσως ήταν παλιά, αλλά δεν είναι πια», είπε τον Ιανουάριο.