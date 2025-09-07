Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Αυστραλία: Συμμορία μασκοφόρων με μαχαίρια σκότωσε δύο εφήβους

Αυστραλία: Συμμορία μασκοφόρων με μαχαίρια σκότωσε δύο εφήβους Φωτογραφία: Unsplash
Τα δύο θύματα σκοτώθηκαν χθες, Σάββατο, το βράδυ, σε σημεία που βρίσκονταν κοντά το ένα στο άλλο.

Ομάδα μασκοφόρων οπλισμένων με μαχαίρια σκότωσε δύο αγόρια ηλικίας 12 και 15 ετών σε μια «φρικτή» επίθεση που σημειώθηκε χθες, Σάββατο, το βράδυ στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

«Μολονότι η έρευνα μόλις άρχισε, τα συμβάντα φέρουν τα χαρακτηριστικά εγκλήματος που διαπράχθηκε από συμμορία νέων», σημείωσε ο Γκράχαμ Μπανκς, επιθεωρητής της αστυνομίας στην πολιτεία της Βικτόρια.

Τα δύο θύματα σκοτώθηκαν χθες, Σάββατο, το βράδυ, σε σημεία που βρίσκονταν κοντά το ένα στο άλλο, διευκρίνισε η αστυνομία, σύμφωνα με την οποία η συμμορία απαρτιζόταν από περίπου 8 μέλη.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης βρήκαν πρώτα έναν 12χρονο που ήταν βαριά τραυματισμένος. «Παρά τις προσπάθειες ανάνηψής του που καταβλήθηκαν από τα μέλη πληρώματος ασθενοφόρου, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί», σημείωσε ο Μπανκς.

Λίγο αργότερα, η αστυνομία βρήκε σε διπλανό δρόμο έναν φίλο του αγοριού, έναν 15χρονο, που έφερε «σημαντικά» τραύματα από μαχαίρι. Ούτε αυτός κατέστη δυνατό να σωθεί παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και εικόνες από το σύστημα καμερών ασφαλείας, οι φόνοι διαπράχθηκαν από την ίδια ομάδα των περίπου 8 ατόμων, που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα και ήταν οπλισμένα με ματσέτες και μεγάλα μαχαίρια, διευκρίνισε ο Μπανκς.

«Τα παιδιά που δολοφονήθηκαν, δεν ήταν μέλη κάποιας συμμορίας και αυτό δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε», συνέχισε.

Προς το παρόν είναι δύσκολο να διευκρινιστεί αν η επίθεση αυτή ήταν στοχευμένη ή έγινε ύστερα από λάθος στην αναγνώριση της ταυτότητας των θυμάτων, διευκρίνισε η αστυνομία.

Οι ανθρωποκτονίες και τα συναφή εγκλήματα αυξήθηκαν κατά 9% στη χώρα το 2024, με τα θύματα να ανέρχονται σε 448, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Η πώληση ή κατοχή ματσέτας απαγορεύεται στην πολιτεία της Βικτόρια, ύστερα από συμπλοκή τον Μάιο ανάμεσα σε αντίπαλες συμμορίες οπλισμένες με ματσέτες σε εμπορικό κέντρο στη Μελβούρνη.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τα «ψιλά γράμματα» στα μέτρα της ΔΕΘ - Τα κενά, οι ξεχασμένοι και η ακρίβεια

Τα «ψιλά γράμματα» στα μέτρα της ΔΕΘ - Τα κενά, οι ξεχασμένοι και η ακρίβεια

Μέτρα ΔΕΘ: Γιατί μένουν εκτός οι συνταξιούχοι - Καμία αλλαγή στο επίδομα 250 ευρώ

Μέτρα ΔΕΘ: Γιατί μένουν εκτός οι συνταξιούχοι - Καμία αλλαγή στο επίδομα 250 ευρώ

ΔΕΘ 2025: Ξεχάστηκαν οι αυξήσεις στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

ΔΕΘ 2025: Ξεχάστηκαν οι αυξήσεις στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Μέτρα για τα ενοίκια: Η κυβέρνηση ανακουφίζει τους ιδιοκτήτες, αφήνει εκτεθειμένους τους ενοικιαστές

Μέτρα για τα ενοίκια: Η κυβέρνηση ανακουφίζει τους ιδιοκτήτες, αφήνει εκτεθειμένους τους ενοικιαστές

Πως ο ΦΠΑ «τρώει» το όφελος από τις νέες φοροελαφρύνσεις – Τι δείχνουν οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές

Πως ο ΦΠΑ «τρώει» το όφελος από τις νέες φοροελαφρύνσεις – Τι δείχνουν οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Υπέρταση: Νέα θεραπεία μειώνει την πίεση όταν τα φάρμακα αποτυγχάνουν

Υπέρταση: Νέα θεραπεία μειώνει την πίεση όταν τα φάρμακα αποτυγχάνουν

Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

Γκρέιπφρουτ: Σούπερ τροφή για ενέργεια, αποτοξίνωση και απώλεια βάρους

Γκρέιπφρουτ: Σούπερ τροφή για ενέργεια, αποτοξίνωση και απώλεια βάρους

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Αυστραλία: Θρίλερ με το σκάνδαλο των αντηλιακών - Η κύρια αιτία για καρκίνο του δέρματος

Αυστραλία: Θρίλερ με το σκάνδαλο των αντηλιακών - Η κύρια αιτία για καρκίνο του δέρματος

Υγεία
Επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία: Νέα στοιχεία - Έλληνας ομογενής ο σέρφερ που σκοτώθηκε

Επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία: Νέα στοιχεία - Έλληνας ομογενής ο σέρφερ που σκοτώθηκε

Διεθνή
Αυστραλία: Καρχαρίας σκότωσε σέρφερ - Έκλεισαν παραλίες

Αυστραλία: Καρχαρίας σκότωσε σέρφερ - Έκλεισαν παραλίες

Διεθνή
«Θαύμα» στα συντρίμμια του τελεφερίκ στη Λισαβόνα: 3χρονος ανασύρθηκε ζωντανός

«Θαύμα» στα συντρίμμια του τελεφερίκ στη Λισαβόνα: 3χρονος ανασύρθηκε ζωντανός

Διεθνή

NETWORK

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

healthstat.gr
Γιατρός προειδοποιεί: Αυτά τα 3 κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να βλάψουν την καρδιά

Γιατρός προειδοποιεί: Αυτά τα 3 κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να βλάψουν την καρδιά

healthstat.gr
Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

healthstat.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr
Πώς να αντιδράσετε σωστά όταν ο σκύλος σας γρυλίζει

Πώς να αντιδράσετε σωστά όταν ο σκύλος σας γρυλίζει

healthstat.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr