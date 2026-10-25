Οι τυχεροί της δεύτερης κατηγορίας του Τζόκερ κερδίζουν από 100.000 ευρώ.

Έπειτα από 12 διαδοχικά τζακ ποτ, το Τζόκερ μοιράζει τουλάχιστον 3,3 εκατ. ευρώ στη νέα κλήρωση, που πραγματοποιείται απόψε (25/10).

Το 12ο τζακ ποτ σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη (22/10), η οποία δεν ανέδειξε κάποιο τυχερό που θα κέρδιζε από 100.000 ευρώ. Ποσό που θα κερδίσουν και στην αποψινή κλήρωση όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: