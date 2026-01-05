«Ψάχνοντας τα χιόνια, θα πνιγούμε από τις βροχές» τονίζει ο γνωστός μετεωρολόγος προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Κακοκαιρία και ισχυρές καταιγίδες θα κυριαρχήσουν τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου στη χώρα θυμίζοντας ότι ο χειμώνας ήρθε για τα καλά στη χώρα. Ο καιρός θα κινηθεί σε άστατη πορεία με τις ομπρέλες και τα αδιάβροχα να είναι απαραίτητα αξεσουάρ για τις μετακινήσεις των επόμενων ημερών. Όπως σημειώνει στην πρόγνωσή του στο ιστολόγιό του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου έως το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου.

Στη Δυτική Ελλάδα, οι καταιγίδες κατά τόπους θα είναι έντονες, με υψηλό κίνδυνο για κατολισθήσεις, αποκόλληση βράχων και τοπικές πλημμύρες. Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, δυνητικά επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Α-ΒΑ Αιγαίου, ενώ παροδικές χιονοπτώσεις προβλέπονται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Θα πνέουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις Ν-ΝΔ άνεμοι στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ δεν αποκλείεται η μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική.

Μάλιστα όπως τονίζει χαρακτηριστικά οι παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Δ. Μακεδονίας επιβεβαιώνουν την παροιμία «σν δεν χιονίσει, δεν σταματούν οι βροχές!»

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Ψάχνοντας τα χιόνια, θα πνιγούμε από τις βροχές*

Καιρικές επισημάνσεις για τη νέα εβδομάδα:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Α) Από το απόγευμα της Δευτέρας (5/1) ως το πρωί της Πέμπτης (8/1/2026) στη Δυτική Ελλάδα βροχές και καταιγίδες κατά τόπους και κατά περιόδους ισχυρές. Κίνδυνος κατολισθήσεων, αποκόλλησης βράχων και πλημμυρικών φαινομένων σε τοπικό επίπεδο.

Β) Σε δεύτερη φάση και κυρίως την Πέμπτη (8/1) δυνητικά επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες στην Α. Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Α-ΒΑ Αιγαίου.

Γ) Την Πέμπτη (8/1) παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Δ. Μακεδονίας. Πρόκειται γι αυτό που έλεγε ο παππούς μου: «Αν δεν χιονίσει, δεν σταματούν οι βροχές!»

Δ) Πολύ ισχυροί και κατά περιόδους θυελλώδεις Ν-ΝΔ άνεμοι στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ε) Μεταφορά σκόνης από τη Β. Αφρική.

*Κινδυνεύουμε να πάθουμε κάτι ανάλογο με αυτό που έπαθε ο Θαλής ο Μιλήσιος: Λένε, επίσης, ότι, όταν κάποτε μια γριά γυναίκα τον οδηγούσε έξω από το σπίτι για να παρατηρήσει τα άστρα, αυτός έπεσε σ᾽ ένα χαντάκι· όταν λοιπόν έβαλε τις φωνές, η γριά τού είπε: «Εσύ, δηλαδή, Θαλή, φαντάζεσαι πως θα μπορέσεις να γνωρίσεις όσα είναι ψηλά στον ουρανό, τη στιγμή που δεν μπορείς να δεις όσα είναι μπροστά στα πόδια σου;» (Διογένη Λαέρτιου, Βίοι Φιλοσόφων, Θαλής, 1.3